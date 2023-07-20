ЦИПРОГЕПТАДИН (CYPROHEPTADINUM) Діюча речовина
антигістамінний та антисеротоніновий ЛЗ з антихолінергічною та седативною дією; зв’язується з серотоніновими та Н1-гістаміновими рецепторами, повністю пригнічує зв’язування з рецепторами серотоніну і гістаміну.
алергічні захворювання: г. та хр. кропив’янка, ангіоневротичний набряк, медикаментозна екзантема, екзема, екзематозний дерматит, контактний дерматит, нейродерміт, алергічний риніт, вазомоторний риніт, сироваткова хвороба та укуси комах; карциноїдний с-м (симптоматичне лікування); головний біль судинного походження (лікування мігрені та гістамінової цефалгії); для підвищення апетиту та загального стану у виснажених хворих та хворих із втратою апетиту з різних причин (нервова анорексія, ідіопатична анорексія, стани після інфекційних захворювань, хр. захворювання, період реконвалесценції, виснаження).
застосовувати p/os; доза повинна визначатись індивідуально; звичайна початкова добова доза у дорослих - 12 мг (по 1 табл. 3 р/добу); хр. кропив’янка: 6 мг/добу (по 1/2 табл. 3 р/добу) до зникнення симптомів захворювання; г. мігрень: 4 мг (1 табл.) одноразово, якщо біль не зникає, через 30 хв прийняти ще 4 мг (1 табл.), проте загальна доза, прийнята протягом 4-6 год., не повинна перевищувати 8 мг (2 табл.), підтримуюче лікування - 12 мг (1 табл. 3 р/добу); МДД - 32 мг; дітям 7-14 років: 8-12 мг/добу (1 табл. 2-3 р/добу); МДД - 16 мг.
гіперчутливість до ципрогептадин або до будь-якого іншого компонента ЛЗ; БА, глаукома; стенозована пептична виразка, пілоростеноз; затримка сечі (симптоматична гіпертрофія передміхурової залози, контрактура шийки сечового міхура); одночасне застосування інгібіторів МАО; особи літнього віку (понад 65 років) та ослаблені пацієнти; новонароджені або недоношені діти.
артеріальна гіпотензія, прискорене серцебиття, тахікардія, екстрасистолія; гемолітична анемія, лейкопенія, агранулоцитоз, тромбоцитопенія; сонливість, седативний ефект, запаморочення, шум у вухах, сплутаність свідомості; порушення координації, атаксія, порушення акомодації (мідріаз), диплопія, галюцинації; збуджений стан, тремор, роздратованість, безсоння, парестезії, неврит, головний біль, слабкість, агресивна поведінка, судоми, ейфорія, істерія; озноб, втрата свідомості; АР: еритема, пурпура, кропив’янка, набряк Квінке, анафілактичний шок; еритема, шкірні висипання, фоточутливість; утворення густого бронхіального секрету, задишка, застій слизу в носі, носові кровотечі; сухість у носі та горлі; нудота, блювання, дискомфорт в епігастрії, діарея, запор, холестаз, гепатит, жовтяниця; часті позиви до сечовипускання, утруднення сечовипускання, затримка сечі; ранні менструації; анорексія, підвищений апетит; збільшення маси тіла; лабіринтит, вертиго; печінкова недостатність; підвищена пітливість; відчуття стискання у грудях.