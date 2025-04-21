Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Миколаїв
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Перитол® таблетки 4 мг блістер №20
Егіс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Перитол® таблетки 4 мг блістер №20
Егіс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Перитол® таблетки 4 мг блістер №20
Егіс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
3.7 км
Перитол® таблетки 4 мг блістер №20
Егіс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Перитол® таблетки 4 мг блістер №20
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 14-А
6.7 км
Перитол® таблетки 4 мг блістер №20
Егіс
230,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 20-К
7.6 км
Перитол® таблетки 4 мг блістер №20
Егіс
230,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 2/2
9.4 км
Перитол® таблетки 4 мг блістер №20
Егіс
230,60 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 6-Д
9.4 км
Перитол® таблетки 4 мг блістер №20
Егіс
230,60 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Очаків, вул. Спаська, 18-А
48.8 км
Перитол® таблетки 4 мг блістер №20
Егіс
230,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Очаків, вул. Спаська, 8
48.8 км
Перитол® таблетки 4 мг блістер №20
Егіс
214,90
Економія при броні: -10,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, шосе Миколаївське, 11-В
56.7 км
Перитол® таблетки 4 мг блістер №20
Егіс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Миру, 17
59.1 км
Перитол® таблетки 4 мг блістер №20
Егіс
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южне, вул. Хіміків, 3-А
75.4 км
Перитол® таблетки 4 мг блістер №20
Егіс
230,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вознесенськ, вул. Київська, 9/2
85.0 км
Перитол® таблетки 4 мг блістер №20
Егіс
230,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
85.1 км
Перитол® таблетки 4 мг блістер №20
Егіс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Вознесенськ, вул. 228-ї Стрілецької Дивізії, 26
86.9 км
Перитол® таблетки 4 мг блістер №20
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вознесенськ, вул. Героїв України, 9-А
88.2 км
Перитол® таблетки 4 мг блістер №20
Егіс
230,60 грн
Аптека enter
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Фонтанка, вул. Грецька, 2
96.4 км
Перитол® таблетки 4 мг блістер №20
Егіс
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. 28-ї Бригади, 6
97.4 км
Перитол® таблетки 4 мг блістер №20
Егіс
230,60 грн