Конвалійно-валеріанові краплі (Convallari-valeriana drops)
Конвалійно-валеріанові краплі інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: 1 мл крапель містить настойки конвалії (tinctura convallariae) (1 : 10) (екстрагент — етанол 70%) — 0,5 мл, настойки валеріани (tinctura valerianae) (1 : 5) (екстрагент — етанол 70%) — 0,5 мл.
Лікарська форма
Краплі оральні.
Основні фізико-хімічні властивості: рідина від жовто-бурого до червонувато-бурого кольору, характерного запаху. Під час зберігання можливе випадання осаду.
Фармакотерапевтична група
Комбіновані кардіологічні препарати.
Код АTХ С01E X.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка. Біологічно активні речовини, що містяться у коренях та кореневищах валеріани (ефірна олія, валеріанова кислота, борнеол, алкалоїди, дубильні речовини, цукри), зменшують процеси збудження у центральній нервовій системі, посилюють дію інших седативних, снодійних, аналгетичних та спазмолітичних засобів.
Серцеві глікозиди, що містяться у настойці конвалії, чинять кардіотонічну і гіпертензивну дію. Під впливом препарату підвищується скорочувальна властивість міокарда, збільшуються ударний і хвилинний об'єм серця, дещо зменшуються дилатація порожнин серця, аритмія, набряки. Чинить тонізуючу дію на судини, проявляє седативні властивості. Глікозиди чинять діуретичну дію.
Фармакокінетика. Не вивчалась.
Показання
Кардіоневроз, нейроциркулярна дистонія за кардіальним типом.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів препарату, брадикардія, атріовентрикулярна блокада, синдром Адамса–Стокса–Морганьї, нестабільна стенокардія, гіперкальціємія, гіпокаліємія, глікозидна інтоксикація, депресія та інші захворювання, що супроводжуються пригніченням діяльності центральної нервової системи; значні органічні зміни серцевого м'яза і судин, гострий міокардит, ендокардит, виражений кардіосклероз.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Препарат може потенціювати дію седативних, снодійних, аналгетичних, спазмолітичних та серцевих засобів, посилювати дію алкоголю, гіпотензивних, анксіолітичних засобів. При прийомі глюкокортикоїдів і виникненні гіпокаліємії можливе збільшення небажаних ефектів серцевих глікозидів.
Особливості застосування
Не слід перевищувати рекомендовані дози препарату.
При застосуванні препарату слід утримуватися від вживання алкоголю.
Препарат містить етанол! Не рекомендується застосування препарату протягом тривалого часу.
Валеріана може виявляти помірний депресивний ефект, тому не рекомендується сумісний прийом препарату із синтетичними седативними засобами через потенціювання ефекту.
При вираженому атеросклерозі мозкових судин препарат можна застосовувати тільки під контролем лікаря.
Можлива специфічна чутливість до запаху валеріани.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Оскільки до складу препарату входить етиловий спирт, настойку не слід застосовувати жінкам у період вагітності або годування груддю.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
У період застосування препарату слід утримуватися від керування транспортними засобами та роботи з іншими механізмами.
Спосіб застосування та дози
Призначати дорослим внутрішньо по 15–20 крапель 2–3 рази на добу. Дітям віком від 12 років призначати по 10–15 крапель 2–3 рази на добу.
Тривалість лікування визначається лікарем індивідуально — залежно від клінічного ефекту, характеру комплексної терапії та переносимості препарату.
Пацієнт повинен проконсультуватись з лікарем, якщо симптоми захворювання не зникли під час застосування препарату або спостерігаються будь-які побічні реакції.
Діти
Не застосовувати дітям віком до 12 років.
Передозування
Можливі головний біль, запаморочення, сонливість, брадикардія. Терапія симптоматична.
Побічні реакції
З боку серцево-судинної системи: аритмія, рідко — брадикардія, порушення атріовентрикулярної провідності.
З боку центральної нервової системи: сонливість, пригнічення емоцій, депресія, зниження розумової та фізичної працездатності, головний біль, м'язова слабкість.
З боку шлунково-кишкового тракту: нудота, блювання, діарея.
З боку імунної системи: алергічні прояви на шкірі — висипи, свербіж, гіперемія, набряки. При застосуванні протягом тривалого часу — головний біль, зниження гостроти слуху та зору, галюцинації, пригнічення процесу травлення.
Термін придатності
2 роки.
Умови зберігання
Зберігати у захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 25 мл у флаконах-крапельницях в пачці або без пачки.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.