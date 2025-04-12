Фармакодинаміка. Біологічно активні речовини, що містяться у коренях та кореневищах валеріани (ефірна олія, валеріанова кислота, борнеол, алкалоїди, дубильні речовини, цукри), зменшують процеси збудження у центральній нервовій системі, посилюють дію інших седативних, снодійних, аналгетичних та спазмолітичних засобів.

Серцеві глікозиди, що містяться у настойці конвалії, чинять кардіотонічну і гіпертензивну дію. Під впливом препарату підвищується скорочувальна властивість міокарда, збільшуються ударний і хвилинний об'єм серця, дещо зменшуються дилатація порожнин серця, аритмія, набряки. Чинить тонізуючу дію на судини, проявляє седативні властивості. Глікозиди чинять діуретичну дію.

Фармакокінетика. Не вивчалась.