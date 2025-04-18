Конвалійно-валеріанові краплі (Convallari-valeriana drops)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 169 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Конвалійно-валеріанові краплі краплі оральні флакон-крапельниця 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Конвалійно-валеріанові краплі краплі оральні флакон-крапельниця 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Конвалійно-валеріанові краплі краплі оральні флакон-крапельниця 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Конвалійно-валеріанові краплі краплі оральні флакон-крапельниця 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
36,50
Економія при броні: -7,77 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Конвалійно-валеріанові краплі краплі оральні флакон-крапельниця 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Конвалійно-валеріанові краплі краплі оральні флакон-крапельниця 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Конвалійно-валеріанові краплі краплі оральні флакон-крапельниця 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Конвалійно-валеріанові краплі краплі оральні флакон-крапельниця 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Конвалійно-валеріанові краплі краплі оральні флакон-крапельниця 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
36,50
Економія при броні: -7,77 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Конвалійно-валеріанові краплі краплі оральні флакон-крапельниця 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Конвалійно-валеріанові краплі краплі оральні флакон-крапельниця 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хорива, 17
1.8 км
Конвалійно-валеріанові краплі краплі оральні флакон-крапельниця 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 3
1.9 км
Конвалійно-валеріанові краплі краплі оральні флакон-крапельниця 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
2.3 км
Конвалійно-валеріанові краплі краплі оральні флакон-крапельниця 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
2.5 км
Конвалійно-валеріанові краплі краплі оральні флакон-крапельниця 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
36,50
Економія при броні: -7,77 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 44/22
2.5 км
Конвалійно-валеріанові краплі краплі оральні флакон-крапельниця 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Вокзальна, 2
2.6 км
Конвалійно-валеріанові краплі краплі оральні флакон-крапельниця 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 3
3.0 км
Конвалійно-валеріанові краплі краплі оральні флакон-крапельниця 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Брюллова, 1-А
3.1 км
Конвалійно-валеріанові краплі краплі оральні флакон-крапельниця 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Татарська, 38-А
3.3 км
Конвалійно-валеріанові краплі краплі оральні флакон-крапельниця 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"