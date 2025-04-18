Конвалійно-валеріанові краплі (Convallari-valeriana drops)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
Конвалійно-валеріанові краплі краплі оральні флакон-крапельниця 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
Конвалійно-валеріанові краплі краплі оральні флакон-крапельниця 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Григорівське, 32
4.5 км
Конвалійно-валеріанові краплі краплі оральні флакон-крапельниця 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
5.2 км
Конвалійно-валеріанові краплі краплі оральні флакон-крапельниця 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Золочівська, 27
6.7 км
Конвалійно-валеріанові краплі краплі оральні флакон-крапельниця 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 262-А
8.0 км
Конвалійно-валеріанові краплі краплі оральні флакон-крапельниця 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 89
8.2 км
Конвалійно-валеріанові краплі краплі оральні флакон-крапельниця 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
10.3 км
Конвалійно-валеріанові краплі краплі оральні флакон-крапельниця 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Пісочин, вул. Квартальна, 14
11.1 км
Конвалійно-валеріанові краплі краплі оральні флакон-крапельниця 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Люботин, пл. Соборна, 1-В
23.6 км
Конвалійно-валеріанові краплі краплі оральні флакон-крапельниця 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Зміїв, вул. Лиманська, 22
35.6 км
Конвалійно-валеріанові краплі краплі оральні флакон-крапельниця 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чугуїв, вул. Торгова, 2
35.9 км
Конвалійно-валеріанові краплі краплі оральні флакон-крапельниця 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Андріївка, вул. Центральна, 4
57.2 км
Конвалійно-валеріанові краплі краплі оральні флакон-крапельниця 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Златопіль, м-н 4-й, 5
66.1 км
Конвалійно-валеріанові краплі краплі оральні флакон-крапельниця 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Краснокутськ, вул. Горянська, 2-А
77.5 км
Конвалійно-валеріанові краплі краплі оральні флакон-крапельниця 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Берестин, вул. Полтавська, 92
90.0 км
Конвалійно-валеріанові краплі краплі оральні флакон-крапельниця 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 42/2
99.5 км
Конвалійно-валеріанові краплі краплі оральні флакон-крапельниця 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 46-Г
99.6 км
Конвалійно-валеріанові краплі краплі оральні флакон-крапельниця 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
102.5 км
Конвалійно-валеріанові краплі краплі оральні флакон-крапельниця 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Ізюм, вул. Хмельницька, 2/1
114.2 км
Конвалійно-валеріанові краплі краплі оральні флакон-крапельниця 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"