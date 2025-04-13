Угресол (Ugresol)
Угресол інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: бензоїлу пероксид;
1 мл лосьйону містить 0,1 г бензоїлу пероксиду;
допоміжні речовини: динатрію едетат, карбомер 940, брій 30, диізопропаноламін, вода очищена.
Лікарська форма
Лосьйон.
Основні фізико-хімічні властивості: білий кремоподібний лосьйон без грудочок або крупинок з характерним слабким запахом бензоїлу пероксиду.
Фармакотерапевтична група
Місцеві засоби для лікування акне.
Код АТХ D10A E01.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Бензоїлу пероксид має антисептичні та кератолітичні властивості, гальмує (внаслідок вивільнення кисню) розвиток анаеробних мікроорганізмів Propionibacterium у вуграх, сприяє очищенню пор.
Фармакокінетика.
Препарат проникає у шкіру, де перетворюється у бензойну кислоту.
Показання
Місцеве лікування та профілактика вугрових висипань (Acne vulgaris) у дорослих та дітей віком від 12 років.
Протипоказання
Підвищена чутливість до бензоїлу пероксиду та інших компонентів препарату.
Дитячий вік до 12 років.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Одночасне застосування Угресолу з іншими препаратами для лікування вугрів, що містять резорцин, саліцилову кислоту, сірку, третиноїн, алкоголь, а також з кремами і лосьйонами для та після гоління, медичною косметикою, абразивними та медичними милами, очищувачами для обличчя, може спричинити сукупне подразнення та підвищення сухості шкіри.
Особливості застосування
Препарат призначений тільки для нашкірного застосування.
Уникати потрапляння в очі та на слизові оболонки.
Можливе знебарвлення волосся, брів і пофарбованих тканин.
Для запобігання алергічної реакції рекомендується нанести Угресол на невелику ділянку шкіри на зап'ясток та спостерігати 48 годин: при появі набряку чи свербежу з вираженою гіперемією застосування відмінити. В перші тижні лікування можлива поява незначного лущення та почервоніння шкіри, яке зникає з часом.
Препарат не слід застосовувати особам літнього віку.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Препарат може системно усмоктуватися. Невідомо, чи потрапляє бензоїлу пероксид у грудне молоко. Дослідження з цього приводу не проводилися.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Препарат не впливає на здатність керувати автотранспортом.
Спосіб застосування та дози
Перед застосуванням флакон струснути кілька разів.
Препарат нанести тонким шаром на вимиту і висушену шкіру, уражену вуграми, обережно втерти кінчиками пальців до повного всмоктування. Застосування починати з 1 разу на день, потім поступово підвищувати до 2 — 3 разів на день. У разі надмірної сухості або лущення необхідно скоротити застосування до 1 разу на день або через день. Оптимальний терапевтичний ефект звичайно розвивається протягом 8 — 12 тижнів від початку застосування. З метою профілактики можна продовжувати лікування 1 раз на день до отримання стійкої ремісії. Курс застосування не повинен перевищувати трьох місяців.
У тяжких випадках Угресол комбінують з іншими засобами для лікування акне.
Діти
Протипоказано дітям віком до 12 років.
Передозування
Симптоми: надмірна гіперемія, сухість, печіння, свербіж, лущення чи набряк шкіри.
Лікування: рекомендується протерти шкіру марлевим чи ватним тампоном, змоченим рослинною олією. Симптоми вимагають медичного втручання тільки тоді, коли вони не минають тривалий час та спричиняють занепокоєння. Іноді виникає необхідність застосовувати креми чи мазі, що містять глюкокортикостероїди.
Побічні реакції
В окремих випадках через декілька днів після початку лікування препарат може спричинити подразнення, що супроводжується почервонінням, лущенням чи сухістю шкіри, відчуттям тепла, поколювання, печіння та свербежу.
Дуже рідко: шкірні висипання, алергічний контактний дерматит (печіння, утворення пухирів і кірок, свербіж, почервоніння або набряк).
Невелике подразнення можна зняти, скоротивши частоту застосування препарату (1 раз на день або через день). При сильному подразненні слід припинити застосування лосьйону.
Термін придатності
2 роки.
Умови зберігання
Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 ºС.
Упаковка
По 30 мл у флаконі, по 1 флакону у картонній коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
Фармасайнс Інк./Pharmascience Inc.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
6111 Роялмаунт Авеню, 100, Монреаль, Квебек Н4Р 2Т4, Канада/
6111 Royalmount Avenue, 100, Montreal, Quebec H4P 2T4, Canada.