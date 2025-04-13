Перед застосуванням флакон струснути кілька разів.

Препарат нанести тонким шаром на вимиту і висушену шкіру, уражену вуграми, обережно втерти кінчиками пальців до повного всмоктування. Застосування починати з 1 разу на день, потім поступово підвищувати до 2 — 3 разів на день. У разі надмірної сухості або лущення необхідно скоротити застосування до 1 разу на день або через день. Оптимальний терапевтичний ефект звичайно розвивається протягом 8 — 12 тижнів від початку застосування. З метою профілактики можна продовжувати лікування 1 раз на день до отримання стійкої ремісії. Курс застосування не повинен перевищувати трьох місяців.

У тяжких випадках Угресол комбінують з іншими засобами для лікування акне.