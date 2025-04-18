Київ (адресу не вказано)
Доступно в 586 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Угресол лосьйон 10 % флакон 30 мл №1
Фармасайнс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Угресол лосьйон 10 % флакон 30 мл №1
Фармасайнс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Угресол лосьйон 10 % флакон 30 мл №1
Фармасайнс
268,20
Економія при броні: -9,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Угресол лосьйон 10 % флакон 30 мл №1
Фармасайнс
262,20
Економія при броні: -3,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Угресол лосьйон 10 % флакон 30 мл №1
Фармасайнс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Угресол лосьйон 10 % флакон 30 мл №1
Фармасайнс
268,10 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Угресол лосьйон 10 % флакон 30 мл №1
Фармасайнс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Угресол лосьйон 10 % флакон 30 мл №1
Фармасайнс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Угресол лосьйон 10 % флакон 30 мл №1
Фармасайнс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Угресол лосьйон 10 % флакон 30 мл №1
Фармасайнс
281,80
Економія при броні: -39,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Угресол лосьйон 10 % флакон 30 мл №1
Фармасайнс
268,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Угресол лосьйон 10 % флакон 30 мл №1
Фармасайнс
268,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Угресол лосьйон 10 % флакон 30 мл №1
Фармасайнс
285,98
Економія при броні: -26,20 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Угресол лосьйон 10 % флакон 30 мл №1
Фармасайнс
262,82
Економія при броні: -7,88 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Угресол лосьйон 10 % флакон 30 мл №1
Фармасайнс
265,85
Економія при броні: -31,01 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Угресол лосьйон 10 % флакон 30 мл №1
Фармасайнс
268,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Угресол лосьйон 10 % флакон 30 мл №1
Фармасайнс
268,20
Економія при броні: -9,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Угресол лосьйон 10 % флакон 30 мл №1
Фармасайнс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Угресол лосьйон 10 % флакон 30 мл №1
Фармасайнс
277,00
Економія при броні: -10,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Угресол лосьйон 10 % флакон 30 мл №1
Фармасайнс
276,76
Економія при броні: -10,70 грн