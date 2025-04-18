Харків (адресу не вказано)
Доступно в 184 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Угресол лосьйон 10 % флакон 30 мл №1
Фармасайнс
272,43
Економія при броні: -42,47 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Угресол лосьйон 10 % флакон 30 мл №1
Фармасайнс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Угресол лосьйон 10 % флакон 30 мл №1
Фармасайнс
273,40
Економія при броні: -27,76 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Угресол лосьйон 10 % флакон 30 мл №1
Фармасайнс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Угресол лосьйон 10 % флакон 30 мл №1
Фармасайнс
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Угресол лосьйон 10 % флакон 30 мл №1
Фармасайнс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Угресол лосьйон 10 % флакон 30 мл №1
Фармасайнс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Угресол лосьйон 10 % флакон 30 мл №1
Фармасайнс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Угресол лосьйон 10 % флакон 30 мл №1
Фармасайнс
271,74
Економія при броні: -35,39 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Угресол лосьйон 10 % флакон 30 мл №1
Фармасайнс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Угресол лосьйон 10 % флакон 30 мл №1
Фармасайнс
264,68
Економія при броні: -11,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Угресол лосьйон 10 % флакон 30 мл №1
Фармасайнс
276,31
Економія при броні: -23,46 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Угресол лосьйон 10 % флакон 30 мл №1
Фармасайнс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Угресол лосьйон 10 % флакон 30 мл №1
Фармасайнс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Угресол лосьйон 10 % флакон 30 мл №1
Фармасайнс
261,30
Економія при броні: -11,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
1.6 км
Угресол лосьйон 10 % флакон 30 мл №1
Фармасайнс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 38
1.7 км
Угресол лосьйон 10 % флакон 30 мл №1
Фармасайнс
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Угресол лосьйон 10 % флакон 30 мл №1
Фармасайнс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Угресол лосьйон 10 % флакон 30 мл №1
Фармасайнс
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Угресол лосьйон 10 % флакон 30 мл №1
Фармасайнс