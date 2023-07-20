БЕНЗОЇЛ ПЕРОКСИД* (BENZOYLI PEROXIDUM*)

нанести тонким шаром на вимиту і висушену шкіру, уражену вуграми, обережно втерти кінчиками пальців до повного всмоктування, починати з 1 р/день, потім поступово підвищувати до 2-3 р/день; у випадку надмірної сухості або лущення, скоротити застосування до 1 р/день або через день; терапевтичний ефект розвивається протягом 8-12 тижнів від початку застосування; з метою профілактики можна продовжувати лікування 1 р/день до отримання стійкої ремісії; курс застосування не повинен перевищувати 3 місяців; у тяжких випадках комбінувати з іншими засобами для лікування акне.