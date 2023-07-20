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Активні речовини — “Б”БЕНЗОЇЛ ПЕРОКСИД* (BENZOYLI PEROXIDUM*)

БЕНЗОЇЛ ПЕРОКСИД* (BENZOYLI PEROXIDUM*) Діюча речовина

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Знайдено: 1 препарат
Угресол лосьйон, 10 %, флакон, 30 мл, № 1; Фармасайнс
Угресол Лосьйон, 10 %, флакон, 30 мл, № 1 Фармасайнс
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від 192,50 грн
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Mm = 242,23 Да. Точка плавлення — 105 °С; log P (октанол-вода) = 3,46; розчинність в воді — 9,1 мг/л при температурі 25 °С.
БЕНЗОЇЛ ПЕРОКСИД* (BENZOYLI PEROXIDUM*)
CAS №: 94-36-0 C14Н10O4
USPDDN, MESH, NLM, HSDB, RTECS: бензоїл пероксид.
USPDDN, RTECS: дибензоїл пероксид.
HSDB, MESH, RTECS: бензоїл супероксид.
HSDB, RTECS: дифенілгліоксал пероксид; або бензопероксид.
HSDB: бензойної кислоти пероксид.
NLM: бензол пероксид.

антимікробна, кератолітична дія; призводить до зменшення кількості вугрів, спричинених Propionibacterium acne, як на незапалених так і запалених ділянках шкіри; має кератолітичну дію, що сприяє відлущуванню верхніх шарів епідерміса і видаленню рогового шару навколо комедонів.

місцеве лікування та профілактика вугрових висипань (Acne vulgaris) у дорослих та дітей віком від 12 років.

нанести тонким шаром на вимиту і висушену шкіру, уражену вуграми, обережно втерти кінчиками пальців до повного всмоктування, починати з 1 р/день, потім поступово підвищувати до 2-3 р/день; у випадку надмірної сухості або лущення, скоротити застосування до 1 р/день або через день; терапевтичний ефект розвивається протягом 8-12 тижнів від початку застосування; з метою профілактики можна продовжувати лікування 1 р/день до отримання стійкої ремісії; курс застосування не повинен перевищувати 3 місяців; у тяжких випадках комбінувати з іншими засобами для лікування акне.

діти віком до 12 років; гіперчутливість до препарату.

почервоніння, лущення, набряк шкіри, відчуття тепла, печіння та свербежу; шкірні висипання, алергічний контактний дерматит (печіння, утворення пухирів і кірок, свербіж, почервоніння або набряк).