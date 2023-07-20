БЕНЗОЇЛ ПЕРОКСИД* (BENZOYLI PEROXIDUM*) Діюча речовина
USPDDN, RTECS: дибензоїл пероксид.
HSDB, MESH, RTECS: бензоїл супероксид.
HSDB, RTECS: дифенілгліоксал пероксид; або бензопероксид.
HSDB: бензойної кислоти пероксид.
NLM: бензол пероксид.
антимікробна, кератолітична дія; призводить до зменшення кількості вугрів, спричинених Propionibacterium acne, як на незапалених так і запалених ділянках шкіри; має кератолітичну дію, що сприяє відлущуванню верхніх шарів епідерміса і видаленню рогового шару навколо комедонів.
місцеве лікування та профілактика вугрових висипань (Acne vulgaris) у дорослих та дітей віком від 12 років.
нанести тонким шаром на вимиту і висушену шкіру, уражену вуграми, обережно втерти кінчиками пальців до повного всмоктування, починати з 1 р/день, потім поступово підвищувати до 2-3 р/день; у випадку надмірної сухості або лущення, скоротити застосування до 1 р/день або через день; терапевтичний ефект розвивається протягом 8-12 тижнів від початку застосування; з метою профілактики можна продовжувати лікування 1 р/день до отримання стійкої ремісії; курс застосування не повинен перевищувати 3 місяців; у тяжких випадках комбінувати з іншими засобами для лікування акне.
діти віком до 12 років; гіперчутливість до препарату.
почервоніння, лущення, набряк шкіри, відчуття тепла, печіння та свербежу; шкірні висипання, алергічний контактний дерматит (печіння, утворення пухирів і кірок, свербіж, почервоніння або набряк).