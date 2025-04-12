Фармакодинаміка. Механізм дії платифіліну обумовлений блокадою М-холінорецепторів, унаслідок чого порушується передача нервових імпульсів із закінчень постгангліонарних холінергічних волокон на клітини ефекторних органів, що іннервуються; виявляє прямий релаксуючий вплив на гладкі м'язи. Блокує також Н-холінорецептори вегетативних гангліїв (значно слабкіше).

Препарат має антихолінергічний дозозалежний ефект: у менших дозах інгібує секрецію слинних і бронхіальних залоз, потовиділення, акомодацію очей, спричиняє розширення зіниці, підвищення частоти серцевих скорочень; у великих дозах — знижує скоротливу активність травного тракту (включаючи жовчовивідні шляхи і жовчний міхур) і сечовивідних шляхів, пригнічує шлункову секрецію.

Холіноблокуюча дія більшою мірою виявляється на тлі підвищеного тонусу парасимпатичної частини нервової системи або дії М-холіностимуляторів.

Зменшуючи вплив блукаючого нерва, поліпшує провідність серця, підвищує збудливість міокарда, збільшує серцевий викид. Спричиняє розширення дрібних судин шкіри. У високих дозах пригнічує судиноруховий центр і блокує симпатичні ганглії, внаслідок чого розширюються судини і знижується артеріальний тиск (головним чином при внутрішньовенному введенні). Спричиняє розслаблення гладкої мускулатури матки, сечового міхура і сечовивідних шляхів; діючи спазмолітично, усуває больовий синдром. Розслабляє гладку мускулатуру бронхів при її спазмуванні, спричиненому підвищенням тонусу блукаючого нерва або холіностимуляторами; збільшує об'єм дихання, пригнічує секрецію бронхіальних залоз.

Близький до атропіну за впливом на периферичні холінореактивні системи, але менш токсичний і краще переноситься. Порівняно з атропіном має менший вплив на периферичні М-холінорецептори, меншою мірою спричиняє тахікардію (особливо при застосуванні|вживанні| у великих дозах) і слабкіше пригнічує секрецію залоз внутрішньої секреції.

Фармакокінетика. Платифілін легко проходить через гістогематичні бар'єри (включаючи гематоенцефалічний), клітинні і синаптичні мембрани. При введенні великих доз накопичується у тканинах центральної нервової системи у значущих концентраціях. Метаболізується у печінці. Елімінується бруньками і кишечником.

При правильному застосуванні (дози, інтервали між введеннями ) не кумулюється.