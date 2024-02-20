дорослим і дітям віком від 15 років п/ш: для купірування спастичного болю, тривалого нападу БА, церебральних і периферичних ангіоспазмів - по 1-2 мл р-ну 1-2 р/добу; при курсовому лікуванні п/ш вводять 1-2 мл р-ну 1-2 р/добу протягом 10-15-20 днів; вищі дози для дорослих: разова - 10 мг, добова - 30 мг.