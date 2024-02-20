ПЛАТИФІЛІНУ ГІДРОТАРТРАТ* (PLATYPHYLLINI HYDROTARTRAS*) Діюча речовина
природний алкалоїд, що має М-холіноблокуючу, гангліоблокуючу й пряму міотропну спазмолітину дію.
у складі комплексної терапії: гастродуоденіт, функціональна диспепсія, пілороспазм, холецистит, холелітіаз, кишкова коліка, ниркова коліка, жовчна коліка; БА (для попередження бронхоспазму), бронхорея; альгодисменорея; спазм церебральних артерій; ангіотрофоневроз.
дорослим і дітям віком від 15 років п/ш: для купірування спастичного болю, тривалого нападу БА, церебральних і периферичних ангіоспазмів - по 1-2 мл р-ну 1-2 р/добу; при курсовому лікуванні п/ш вводять 1-2 мл р-ну 1-2 р/добу протягом 10-15-20 днів; вищі дози для дорослих: разова - 10 мг, добова - 30 мг.
підвищена чутливість до компонентів препарату; миготлива аритмія, тахікардія, хр. СН, ІХС, мітральний стеноз, тяжка АГ; г. кровотеча; тиреотоксикоз; гіпертермічний с-м; ахалазія стравоходу, стеноз воротаря, атонія кишечнику; глаукома; печінкова і ниркова недостатність; міастенія; затримка сечі або схильність до неї; пошкодження мозку.
сухість у роті, відчуття спраги, порушення смакових відчуттів, дисфагія, зменшення моторики кишечнику аж до атонії, зменшення тонусу жовчовивідних шляхів і жовчного міхура; утруднення і затримка сечовипускання; тахікардія, аритмія (включаючи екстрасистолію), почервоніння обличчя, припливи, зниження АТ; головний біль, запаморочення, дизартрія, збудження ЦНС, безсоння, тривога, амнестичний с-м; мідріаз, фотофобія, параліч акомодації, підвищення внутрішньоочного тиску; зменшення секреторної активності і тонусу бронхів, що призводить до утворення в’язкого мокротиння, яке важко відкашлюється; шкірні висипання, кропив’янка, ексфоліативний дерматит, зменшення потовиділення, сухість шкіри; анафілактичні реакції (включаючи анафілактичний шок).