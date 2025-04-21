Платифілін-Здоров'я (Platyphyllinum-Zdorovye)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 84 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Платифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
138,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Платифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Платифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
138,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Платифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Платифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
138,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Платифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Платифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
138,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Платифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
138,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Платифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
138,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Платифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
138,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Платифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
138,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Платифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
138,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Платифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
138,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Платифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
138,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Платифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Платифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
138,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Платифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
138,80 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Платифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
138,80
Економія при броні: -20,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Платифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пл. Привокзальна, -
1.1 км
Платифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я