Обліпихові Супозиторії (Suppositoria cum oleum hippophea)
Обліпихові Супозиторії інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: концентрат олії обліпихи;
1 супозиторій містить концентрату олії обліпихи 0,3 г;
допоміжна речовина: жир твердий.
Лікарська форма
Супозиторії ректальні.
Основні фізико-хімічні властивості: супозиторії від темно-оранжевого до оранжевого кольору.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що впливають на травну систему та метаболічні процеси.
Код АТХ А16А Х.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Препарат чинить протизапальну, репаративну (ранозагоювальну) дію, обумовлену мембраностабілізуючим і антиоксидантним ефектами олії обліпихової.
Фармакокінетика.
При введенні супозиторія у пряму кишку ефект препарату проявляється через 15–90 хв. Тривалість резорбційної дії алкалоїдів коливається від 2 до 6 годин.
Показання
У проктології — при хронічних захворюваннях прямої кишки, геморої, колітах.
Протипоказання
Ідивідуальна підвищена чутливість до компонентів препарату; діарея, запальні захворювання підшлункової залози, жовчнокам'яна хвороба.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Взаємодія з іншими лікарськими засобами на даний час невідома.
Особливості застосування
Перед початком лікування порадьтеся з лікарем! Без консультації лікаря не застосовуйте препарат довше встановленого терміну! Якщо ознаки захворювання не почнуть зникати або ж, навпаки, стан здоров'я погіршиться, або з'являться небажані явища, зверніться до лікаря за консультацією щодо подальшого застосування препарату.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Застосування у період вагітності або годування груддю можливе, якщо, на думку лікаря, очікуваний позитивний ефект для матері перевищує потенційний ризик для плода/дитини.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не впливає.
Спосіб застосування та дози
Застосовувати ректально після випорожнення кишечнику, супозиторій вводити глибоко у задній прохід.
Дорослим та дітям віком від 12 років — по 1 супозиторію 1–3 рази на добу протягом 7–10 діб.
Дітям віком від 6 до 12 років — по 1 супозиторію 1 раз на добу протягом 7–10 діб.
Тривалість лікування визначає лікар залежно від характеру та перебігу захворювання.
Діти
Застосовувати дітям віком від 6 років.
Передозування
Випадки передозування не описані.
Побічні реакції
Можливі алергічні реакції, відчуття печіння у ділянці заднього проходу.
У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря.
Термін придатності
2 роки.
Умови зберігання
В оригінальній упаковці при температурі не вище 15 °С.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 5 супозиторіїв у стрипі. По 2 стрипи у пачці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ПАТ «Монфарм».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 19100, Черкаська обл., м. Монастирище, вул. Заводська, 8.