Обліпихові Супозиторії (Suppositoria cum oleum hippophea)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 229 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Обліпихові Супозиторії супозиторії ректальні стрип №10
Монфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Обліпихові Супозиторії супозиторії ректальні стрип №10
Монфарм
161,20
Економія при броні: -50,60 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Обліпихові Супозиторії супозиторії ректальні стрип №10
Монфарм
154,30
Економія при броні: -39,93 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Обліпихові Супозиторії супозиторії ректальні стрип №10
Монфарм
74,00
Економія при броні: -19,13 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Обліпихові Супозиторії супозиторії ректальні стрип №10
Монфарм
71,50
Економія при броні: -3,84 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Обліпихові Супозиторії супозиторії ректальні стрип №10
Монфарм
147,70
Економія при броні: -37,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Обліпихові Супозиторії супозиторії ректальні стрип №10
Монфарм
145,13
Економія при броні: -9,81 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Обліпихові Супозиторії супозиторії ректальні стрип №10
Монфарм
147,70
Економія при броні: -37,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Обліпихові Супозиторії супозиторії ректальні стрип №10
Монфарм
126,10
Економія при броні: -4,71 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А
1.7 км
Обліпихові Супозиторії супозиторії ректальні стрип №10
Монфарм
154,30
Економія при броні: -39,93 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Обліпихові Супозиторії супозиторії ректальні стрип №10
Монфарм
147,70
Економія при броні: -37,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Обліпихові Супозиторії супозиторії ректальні стрип №10
Монфарм
147,70
Економія при броні: -37,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Обліпихові Супозиторії супозиторії ректальні стрип №10
Монфарм
64,60
Економія при броні: -3,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
Обліпихові Супозиторії супозиторії ректальні стрип №10
Монфарм
68,90
Економія при броні: -13,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
2.1 км
Обліпихові Супозиторії супозиторії ректальні стрип №10
Монфарм
132,67
Економія при броні: -9,29 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
2.1 км
Обліпихові Супозиторії супозиторії ректальні стрип №10
Монфарм
127,43
Економія при броні: -6,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
Обліпихові Супозиторії супозиторії ректальні стрип №10
Монфарм
65,05
Економія при броні: -4,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
Обліпихові Супозиторії супозиторії ректальні стрип №10
Монфарм
65,82
Економія при броні: -4,13 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
2.4 км
Обліпихові Супозиторії супозиторії ректальні стрип №10
Монфарм
147,70
Економія при броні: -37,10 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пимоненка Миколи, 10
2.4 км
Обліпихові Супозиторії супозиторії ректальні стрип №10
Монфарм
149,80
Економія при броні: -39,67 грн