Обліпихові Супозиторії (Suppositoria cum oleum hippophea)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 33 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Обліпихові Супозиторії супозиторії ректальні стрип №10
Монфарм
147,70
Економія при броні: -39,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Обліпихові Супозиторії супозиторії ректальні стрип №10
Монфарм
147,90
Економія при броні: -39,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Обліпихові Супозиторії супозиторії ректальні стрип №10
Монфарм
64,78
Економія при броні: -4,08 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Обліпихові Супозиторії супозиторії ректальні стрип №10
Монфарм
147,90
Економія при броні: -39,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Обліпихові Супозиторії супозиторії ректальні стрип №10
Монфарм
125,67
Економія при броні: -8,26 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Обліпихові Супозиторії супозиторії ректальні стрип №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Обліпихові Супозиторії супозиторії ректальні стрип №10
Монфарм
121,88
Економія при броні: -4,47 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Обліпихові Супозиторії супозиторії ректальні стрип №10
Монфарм
120,66
Економія при броні: -7,23 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Обліпихові Супозиторії супозиторії ректальні стрип №10
Монфарм
147,90
Економія при броні: -39,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Обліпихові Супозиторії супозиторії ректальні стрип №10
Монфарм
147,90
Економія при броні: -39,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Обліпихові Супозиторії супозиторії ректальні стрип №10
Монфарм
147,90
Економія при броні: -39,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Обліпихові Супозиторії супозиторії ректальні стрип №10
Монфарм
129,54
Економія при броні: -8,15 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Обліпихові Супозиторії супозиторії ректальні стрип №10
Монфарм
128,99
Економія при броні: -7,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Обліпихові Супозиторії супозиторії ректальні стрип №10
Монфарм
61,27
Економія при броні: -2,56 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Обліпихові Супозиторії супозиторії ректальні стрип №10
Монфарм
147,90
Економія при броні: -39,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Обліпихові Супозиторії супозиторії ректальні стрип №10
Монфарм
137,80
Економія при броні: -29,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 51
1.8 км
Обліпихові Супозиторії супозиторії ректальні стрип №10
Монфарм
147,70
Економія при броні: -39,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Музична, 2
2.3 км
Обліпихові Супозиторії супозиторії ректальні стрип №10
Монфарм
137,80
Економія при броні: -29,70 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Тероборони, 4
2.3 км
Обліпихові Супозиторії супозиторії ректальні стрип №10
Монфарм
147,90
Економія при броні: -39,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 161
2.5 км
Обліпихові Супозиторії супозиторії ректальні стрип №10
Монфарм
147,90
Економія при броні: -39,80 грн