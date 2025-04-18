Обліпихові Супозиторії (Suppositoria cum oleum hippophea)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 103 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Обліпихові Супозиторії супозиторії ректальні стрип №10
Монфарм
139,27
Економія при броні: -5,34 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Обліпихові Супозиторії супозиторії ректальні стрип №10
Монфарм
147,90
Економія при броні: -35,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Обліпихові Супозиторії супозиторії ректальні стрип №10
Монфарм
128,02
Економія при броні: -5,14 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Обліпихові Супозиторії супозиторії ректальні стрип №10
Монфарм
142,15
Економія при броні: -6,83 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Обліпихові Супозиторії супозиторії ректальні стрип №10
Монфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Обліпихові Супозиторії супозиторії ректальні стрип №10
Монфарм
147,90
Економія при броні: -35,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Обліпихові Супозиторії супозиторії ректальні стрип №10
Монфарм
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Обліпихові Супозиторії супозиторії ректальні стрип №10
Монфарм
132,88
Економія при броні: -9,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Обліпихові Супозиторії супозиторії ректальні стрип №10
Монфарм
147,90
Економія при броні: -35,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Обліпихові Супозиторії супозиторії ректальні стрип №10
Монфарм
147,90
Економія при броні: -35,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 17
3.3 км
Обліпихові Супозиторії супозиторії ректальні стрип №10
Монфарм
143,75
Економія при броні: -9,82 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38
3.8 км
Обліпихові Супозиторії супозиторії ректальні стрип №10
Монфарм
147,90
Економія при броні: -35,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
Обліпихові Супозиторії супозиторії ректальні стрип №10
Монфарм
65,80
Економія при броні: -4,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
4.7 км
Обліпихові Супозиторії супозиторії ректальні стрип №10
Монфарм
126,26
Економія при броні: -7,95 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
4.8 км
Обліпихові Супозиторії супозиторії ректальні стрип №10
Монфарм
147,90
Економія при броні: -35,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дерев'янка, 56
4.8 км
Обліпихові Супозиторії супозиторії ректальні стрип №10
Монфарм
117,57
Економія при броні: -4,14 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Обліпихові Супозиторії супозиторії ректальні стрип №10
Монфарм
73,95
Економія при броні: -17,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
5.0 км
Обліпихові Супозиторії супозиторії ректальні стрип №10
Монфарм
71,67
Економія при броні: -5,01 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Ювілейний, 32/186
5.1 км
Обліпихові Супозиторії супозиторії ректальні стрип №10
Монфарм
138,94
Економія при броні: -5,61 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Ювілейний, 32-Б
5.1 км
Обліпихові Супозиторії супозиторії ректальні стрип №10
Монфарм
147,90
Економія при броні: -35,80 грн