крем Бензилбензоат застосовувати місцево.

За один прийом наноситься 10–15 г крему. При лікуванні корости перед застосуванням препарату пацієнтам слід прийняти гарячий душ з милом для видалення лусочок і кірочок, ретельно змити мило і витертися рушником. Спочатку крем наносити на долоні, кисті рук, потім – на всі інші частини тіла послідовно зверху вниз (крем не слід наносити на обличчя і слизові оболонки). В останню чергу крем наносити на ноги, ступні та в міжпальцеві проміжки. У місцях з ніжною шкірою (пахова ділянка, геніталії, грудні залози), а також при екземі, дерматиті слід обережно наносити крем, не втирати.

Після обробки руки не слід мити протягом 3 годин. У деяких випадках після висихання нанесеного крему (зазвичай через 1 годину) рекомендується нанести другий шар препарату. Після закінчення обробки хворим слід надягати чисту натільну білизну, одяг, змінити постіль. Через 24–48 годин хворим прийняти душ і знову поміняти білизну і постіль.

Крем наносити на шкіру 4 рази протягом 2 тижнів з інтервалом 3–4 дні. На курс лікування витрачається в середньому 60–90 г крему.

При лікуванні корости у дітей віком від 3 до 5 років крем Бензилбензоат безпосередньо перед застосуванням необхідно розбавити теплою кип’яченою водою (30–35 °С) у співвідношенні 1:1 і перемішати до утворення однорідної емульсії. Обробку, як правило, варто проводити без попередньої теплої ванни 2 рази з інтервалом 12 годин.

При лікуванні норвезької корости перед застосуванням крему Бензилбензоат необхідно попередньо за допомогою кератолітичних засобів очистити шкірні покриви від кірок. Тривалість курсу лікування визначають за динамікою очищення шкірних покривів, купіруванням запального процесу, припиненням свербежу.

При лікуванні педикульозу препарат наносити на волосся і волосисту частину голови, злегка втираючи у шкіру; голову пов’язувати хустинкою. Через 30 хвилин препарат змити проточною водою і сполоснути волосся теплим 5 % розчином оцту. Після закінчення описаної процедури волосся помити з милом або шампунем і розчесати частим гребенем для видалення гнид. При лобковому педикульозі крем втирати у шкіру лобка, живота, пахових складок і внутрішніх поверхонь стегон. Ефективність обробки визначати через добу і при необхідності процедуру повторити.