при кожному натисканні розпилювач-дозатор розпилює 0,13 мл (2–3 краплі) препарату, що становить разову дозу. Вища добова доза препарату становить 0,26 мл. Готовий розчин містить 35 доз препарату.

Послідовність дій при застосуванні препарату:

1. Відкрутити ковпачок флакона з препаратом та вийняти пробку.

2. Розкрити флакон розчинника, відламати верхню частину.

3. Повністю влити вміст розчинника у флакон з препаратом.

4. Накрутити розпилювач-дозатор на флакон та збовтати до повного розчинення препарату.

5. Зняти захисний ковпачок з розпилювача-дозатора.

6. Провести 2–3 пробних розпилювання в повітря.

7. При вертикальному положенні голови вводять розпилювач-дозатор у кожний носовий хід, затримують дихання та проводять розпилювання одним натиском.

Дорослим та дітям віком від 5 років приготовлений вищевказаним способом препарат вводити 1 раз на добу, по 1 розпиленню в кожен носовий хід.

Препарат рекомендується застосовувати через день, залежно від тяжкості та перебігу захворювання також допускається його щоденне застосування.

Тривалість одного курсу лікування — 6–8 днів при щоденному застосуванні або 12–16 днів при введенні препарату через день.

Для досягнення лікувального ефекту достатньо 6–8 введень препарату, проте зменшення головного болю або повне його припинення може спостерігатися вже після 3–5 введень препарату.

У випадку алергічних ринітів застосування як системних, так і місцевих антигістамінних препаратів допустиме лише через 2 год після інтраназального введення Синуфорте. Разом з тим не слід застосовувати антиалергічні препарати менше ніж за 8–10 год до інтраназального введення Синуфорте.

Після оперативного втручання інтраназальне введення Синуфорте розпочинати на 2-гу добу з метою дренажу дихальних шляхів і зменшення набряку слизових оболонок. При застосуванні Синуфорте немає потреби у традиційних післяопераційних реабілітаційних заходах, таких як анемізація, промивання пазух та туалет носової порожнини.

Правила та тривалість застосування препарату не залежать від нозологічної форми захворювання.

Діти. Синуфорте рекомендовано дітям віком від 5 років. Спосіб застосування та дози ті ж самі, що й для дорослих.