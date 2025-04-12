Синуфорте® (Sinuforte®)
Синуфорте інструкція із застосування
Склад
Порошок ліофілізов. соку та водного екстракту свіжих бульб цикламену європейського - 0,05 г
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Препарат діє місцево на слизову оболонку носа, спричиняючи посилену рефлекторну секрецію у слизових оболонках, які вистилають навколоносові пазухи і порожнину носа. Посилена рефлекторна секреція у вигляді серозно-мукозних виділень виявляється через декілька хвилин і може тривати близько 2 год. Подібна стимульована секреція обумовлює природне дренування (вимивання) навколоносових пазух і, як наслідок, високу лікувальну ефективність препарату.
Фармакокінетика. Препарат не зумовлює жодних значущих залишкових явищ подразнення слизової оболонки носа, не затримується в порожнині носа і не має загальної системної дії.
Показання Синуфорте
гостре або хронічне рецидивуюче запалення навколоносових пазух (синусити): катаральні або гнійні гайморити, фронтити, етмоїдити, сфеноїдити або комбіновані синусити.
У комбінації з антибіотиками: гострі гнійні синусити, перебіг яких супроводжується явищами генералізованої інфекції або орбітальних ускладнень.
Гостре ексудативне запалення середнього вуха (отит) та хронічні ексудативні отити (в останньому випадку лікування Синуфорте можна проводити і після міринготомії).
Гострі та хронічні риніти у стадії загострення; алергічні риніти, у тому числі полінози.
Постопераційна реабілітація після ендоскопічних оперативних втручань (етмоїдотомія, гаймороетмоїдотомія, фронтоетмоїдогайморотомія).
Застосування Синуфорте
при кожному натисканні розпилювач-дозатор розпилює 0,13 мл (2–3 краплі) препарату, що становить разову дозу. Вища добова доза препарату становить 0,26 мл. Готовий розчин містить 35 доз препарату.
Послідовність дій при застосуванні препарату:
1. Відкрутити ковпачок флакона з препаратом та вийняти пробку.
2. Розкрити флакон розчинника, відламати верхню частину.
3. Повністю влити вміст розчинника у флакон з препаратом.
4. Накрутити розпилювач-дозатор на флакон та збовтати до повного розчинення препарату.
5. Зняти захисний ковпачок з розпилювача-дозатора.
6. Провести 2–3 пробних розпилювання в повітря.
7. При вертикальному положенні голови вводять розпилювач-дозатор у кожний носовий хід, затримують дихання та проводять розпилювання одним натиском.
Дорослим та дітям віком від 5 років приготовлений вищевказаним способом препарат вводити 1 раз на добу, по 1 розпиленню в кожен носовий хід.
Препарат рекомендується застосовувати через день, залежно від тяжкості та перебігу захворювання також допускається його щоденне застосування.
Тривалість одного курсу лікування — 6–8 днів при щоденному застосуванні або 12–16 днів при введенні препарату через день.
Для досягнення лікувального ефекту достатньо 6–8 введень препарату, проте зменшення головного болю або повне його припинення може спостерігатися вже після 3–5 введень препарату.
У випадку алергічних ринітів застосування як системних, так і місцевих антигістамінних препаратів допустиме лише через 2 год після інтраназального введення Синуфорте. Разом з тим не слід застосовувати антиалергічні препарати менше ніж за 8–10 год до інтраназального введення Синуфорте.
Після оперативного втручання інтраназальне введення Синуфорте розпочинати на 2-гу добу з метою дренажу дихальних шляхів і зменшення набряку слизових оболонок. При застосуванні Синуфорте немає потреби у традиційних післяопераційних реабілітаційних заходах, таких як анемізація, промивання пазух та туалет носової порожнини.
Правила та тривалість застосування препарату не залежать від нозологічної форми захворювання.
Діти. Синуфорте рекомендовано дітям віком від 5 років. Спосіб застосування та дози ті ж самі, що й для дорослих.
Протипоказання
кістозно-поліпозні параназальні синусити; підвищена чутливість до компонентів препарату.
Побічна дія
короткочасне відчуття слабкого або помірного печіння в носоглотці, чхання, рефлекторні явища у вигляді слинотечі, рідше — короткочасні сльозотечі та почервоніння обличчя; у поодиноких випадках — відчуття сухості в носі, гіперемія кон’юнктиви, нетривалий головний біль у лобній ділянці або перенісся; у результаті капілярного діапедезу можуть з’явитися виділення з носа блідо-рожевого кольору. У жодному із зазначених випадків немає потреби у припиненні лікування.
Особливості застосування
під час користування уникати потрапляння препарату в очі!
Не вдихати одночасно з введенням препарату!
Потрапляння препарату в очі може викликати сильне подразнення, а також явища гострого кон’юнктивіту.
Застосування у період вагітності або годування груддю.
Безпека застосування препарату Синуфорте в період вагітності або годування груддю вивчена недостатньо.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами.
Не виявлено.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
недопустимо одночасно вводити в порожнину носа Синуфорте та місцевоанестезуючі препарати або антигістамінні засоби, також попередньо вводити такі препарати; у разі необхідності допустимо місцево застосовувати засоби, що зменшують набряк слизової оболонки носа. У випадках, ускладнених гнійною інфекцією, за необхідності застосовувати антибіотикотерапію.
Передозування
про випадки передозування препарату Синуфорте не повідомлялося. Проте перевищення рекомендованої дози може спричинити відчуття сильного печіння та болю в носоглотці.
Умови зберігання
при температурі не вище 25 °С. Свіжоприготовлений розчин зберігати при температурі 2–8 °С не більше 15 днів.