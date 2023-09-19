Активні речовини — “Ц”ЦИКЛАМЕН ЄВРОПЕЙСЬКИЙ/КАВКАЗЬКИЙ*& (CYCLAMEN EUROPAEUM/CAUCASIUM*&) ЦИКЛАМЕН ЄВРОПЕЙСЬКИЙ/КАВКАЗЬКИЙ*& (CYCLAMEN EUROPAEUM/CAUCASIUM*&) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 1 препарат Плитка Список Синуфорте® Ліофілізований порошок для інтраназального застосування, 0,05 г, флакон, з розчинником в ампулах по 5 мл, з розч. в амп. 5 мл, № 1 Егіс Немає в наявності Ціни в аптеках Препарати, які містять ЦИКЛАМЕН ЄВРОПЕЙСЬКИЙ/КАВКАЗЬКИЙ*&