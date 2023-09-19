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Активні речовини — “Ц”ЦИКЛАМЕН ЄВРОПЕЙСЬКИЙ/КАВКАЗЬКИЙ*& (CYCLAMEN EUROPAEUM/CAUCASIUM*&)

ЦИКЛАМЕН ЄВРОПЕЙСЬКИЙ/КАВКАЗЬКИЙ*& (CYCLAMEN EUROPAEUM/CAUCASIUM*&) Діюча речовина

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Знайдено: 1 препарат
Синуфорте® ліофілізований порошок для інтраназального застосування, 0,05 г, флакон, з розчинником в ампулах по 5 мл, з розч. в амп. 5 мл, № 1; Егіс
Синуфорте® Ліофілізований порошок для інтраназального застосування, 0,05 г, флакон, з розчинником в ампулах по 5 мл, з розч. в амп. 5 мл, № 1 Егіс
Немає в наявності