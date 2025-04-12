Калію перманганат (Kalii permanganas)
Калію перманганат інструкція із застосування
Лікарська форма
Порошок для розчину для зовнішнього застосування.
Гранульований порошок темно-фіолетового або коричнево-чорного кольору, чи кристали темно-фіолетового або майже чорного кольору, зазвичай із металевим блиском.
Фармакотерапевтична група
Антисептичні та дезінфікуючі засоби. Код АТС D08A X06.
Антидоти. Код АТС V03A B18.
Калію перманганат — сильний окиснювач. У присутності органічних речовин, що легко окиснюються (компоненти тканин, гнійні виділення), легко відщеплює кисень і перетворюється у діоксид марганцю, який залежно від концентрації розчину виявляє в'яжучу, подразливу, припікальну дію. Кисень, що вивільнився, зумовлює протимікробний і дезодораційний вплив. Застосовується як антидот при отруєнні фосфором, опіоїдами.
Протипоказання
Підвищена чутливість до калію перманганату.
Спосіб застосування та дози
Калію перманганат застосовують у вигляді водних розчинів зовнішньо, для полоскання, спринцювання і вводять у шлунок для промивання.
Для полоскання, спринцювання в хірургічній, гінекологічній, урологічній, оториноларингологічній, стоматологічній практиці застосовують 0,01%-0,02%-0,1% розчини, для промивання ран застосовують 0,1–0,5% розчини, для змазування (зрошення) виразкових і опікових поверхонь застосовують 2–5% розчини.
При отруєннях для промивання шлунка застосовують 0,01–0,1% розчин.
Передозування
При потраплянні внутрішньо спричиняє різкий біль у порожнині рота, по ходу стравоходу, блювання, пронос; слизова оболонка рота і глотки — набрякла, темно-коричневого, фіолетового кольору, можливий набряк гортані і розвиток механічної асфіксії, опікового шоку, рухового збудження, судом. Часто виникають тяжкі пневмонії, геморагічний коліт, нефропатія, гепатопатія, явища паркінсонізму. При зниженій кислотності шлункового соку можливий розвиток метгемоглобінемії з вираженим ціанозом і ядухою. Смертельна доза для дітей — близько 3 г, для дорослих — 0,3–0,5 г/кг. Як антидот застосовують метиленовий синій (дорослим 50 мл 1% розчину), аскорбінову кислоту (дорослим — 30 мл 5% розчину внутрішньовенно), вітаміни В12 (до 1000 мкг) та В6 (дорослим — 3 мл 5% розчину внутрішньом'язово). Внутрішньо призначають молоко з яєчним білком, після чого викликають блювання.
Показаний гемодіаліз. Обмінне переливання крові.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
При взаємодії препарату з деякими органічними (танін, цукор, вугілля, спирт, гліцерин, органічні кислоти) або легкоокиснювальними речовинами (сірка, натрію тіосульфат, натрію нітрат, залізо відновлене) може статися вибух.
При взаємодії з бромідами, йодидами, хлоридами виділяються вільні галоїди.
Термін придатності
5 років.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 5 г порошку у флаконі.
Категорія відпуску
Без рецепта.