При потраплянні внутрішньо спричиняє різкий біль у порожнині рота, по ходу стравоходу, блювання, пронос; слизова оболонка рота і глотки — набрякла, темно-коричневого, фіолетового кольору, можливий набряк гортані і розвиток механічної асфіксії, опікового шоку, рухового збудження, судом. Часто виникають тяжкі пневмонії, геморагічний коліт, нефропатія, гепатопатія, явища паркінсонізму. При зниженій кислотності шлункового соку можливий розвиток метгемоглобінемії з вираженим ціанозом і ядухою. Смертельна доза для дітей — близько 3 г, для дорослих — 0,3–0,5 г/кг. Як антидот застосовують метиленовий синій (дорослим 50 мл 1% розчину), аскорбінову кислоту (дорослим — 30 мл 5% розчину внутрішньовенно), вітаміни В 12 (до 1000 мкг) та В 6 (дорослим — 3 мл 5% розчину внутрішньом'язово). Внутрішньо призначають молоко з яєчним білком, після чого викликають блювання.

Показаний гемодіаліз. Обмінне переливання крові.