Київ
Калію перманганат (Kalii permanganas)

Калію перманганат (Kalii permanganas)

Київ (адресу не вказано)
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Шевченка, 4
32.4 км
Калію перманганат порошок для приготування р-ну для зовнішнього застосування 5 г флакон №1
Исток-Плюс
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Грушевського, 36
143.9 км
Калію перманганат порошок для приготування р-ну для зовнішнього застосування 5 г флакон №1
Исток-Плюс
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нове, вул. Металургів, 2-А
243.1 км
Калію перманганат порошок для приготування р-ну для зовнішнього застосування 5 г флакон №1
Исток-Плюс
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, бульв. Студентський, 4-А
249.4 км
Калію перманганат порошок для приготування р-ну для зовнішнього застосування 5 г флакон №1
Исток-Плюс
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