КАЛІЮ ПЕРМАНГАНАТ* (KALII PERMANGANAS*) Діюча речовина
сильний окиснювач, у присутності органічних речовин, що легко окиснюються (компоненти тканин, гнійні виділення), легко відщеплює кисень і перетворюється у діоксид марганцю, який залежно від концентрації р-ну виявляє в’яжучу, подразливу, припікальну дію; кисень, що вивільнився, зумовлює протимікробний і дезодораційний вплив, застосовується як антидот при отруєнні фосфором, опіоїдами.
інфіковані рани, опіки, виразки шкіри, дерматомікози, вагініт, уретрит, цистит, баланопостит, фарингіт, ларингіт, тонзиліт; при потраплянні аніліну на шкіру; для припікання місця укусу комах і змій.
застосовують у вигляді водних р-нів зовнішньо, для полоскання, спринцювання; для промивання шлунку, полоскання, спринцювання в хірургічній, гінекологічній, урологічній, оториноларингологічній, стоматологічній практиці застосовують 0,01%-0,02%-0,1% р-ни, для промивання ран застосовують 0,1%-0,5% р-ни, для змазування (зрошення) виразкових і опікових поверхонь застосовують 2- 5% р-ни.
гіперчутливість до препарату.
у р-нах високої концентрації може спричинити подразнення тканин, при підвищеній чутливості тканини - опік, при потраплянні внутрішньо у пацієнтів зі зниженою кислотністю шлункового соку спричиняє гемотоксичну дію (метгемоглобінемія).