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Калію перманганат (Kalii permanganas)
Калію перманганат (Kalii permanganas)
Харків
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Зачиняється о 18:00
Кропивницький, бульв. Студентський, 4-А
331.7 км
Калію перманганат порошок для приготування р-ну для зовнішнього застосування 5 г флакон №1
Исток-Плюс
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Нове, вул. Металургів, 2-А
339.8 км
Калію перманганат порошок для приготування р-ну для зовнішнього застосування 5 г флакон №1
Исток-Плюс
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Шевченка, 4
379.0 км
Калію перманганат порошок для приготування р-ну для зовнішнього застосування 5 г флакон №1
Исток-Плюс
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Коростень, вул. Грушевського, 36
548.7 км
Калію перманганат порошок для приготування р-ну для зовнішнього застосування 5 г флакон №1
Исток-Плюс
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