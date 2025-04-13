Евкабал® сироп (Eucabal syrup)
Евкабал сироп інструкція із застосування
Склад
Екстракт подорожника ланцетолистого рідкий - 3 г/100 г
Екстракт чебрецю рідкий - 15 г/100 г
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Речовини, що містяться в рідких екстрактах і подорожнику, і чебрецю (тим’яну), зокрема ефірні олії, як відхаркувальні засоби впливають на властивості, утворення і транспортування бронхіального секрету.
Здійснюється як непрямий рефлекторний вплив через слизову оболонку шлунка, так і прямий вплив ефірних олій на бронхіальні залози, що підсилює їх активність. Це сприяє збільшенню, розрідженню та розчиненню бронхіального секрету, а також посиленню транспортування секрету через війчастий епітелій. Це особливо важливо на пізніших стадіях гострого бронхіту та при хронічному бронхіті, коли відбувається посилене виділення в’язкого слизу підслизовими залозами. Окрім цього, ефірні олії завдяки своїй поверхневій активності знижують зв’язувальну здатність високов’язкого слизу на трахеобронхіальній слизовій оболонці.
Чебрець характеризується вираженим протимікробним потенціалом тимолу і карвакролу. Рослинні слизові речовини подорожнику сприяють захисту пошкодженої слизової оболонки бронхів від подальшого подразнення.
Фармакокінетика. Не досліджувалася.
Показання Евкабал сироп
симптоматичне лікування запальних захворювань дихальних шляхів. Відхаркувальний засіб для симптоматичного лікування продуктивного кашлю. Підтримувальний засіб при коклюші.
Застосування Евкабал сироп
дітям віком 1–5 років призначати по 1 чайній ложці (5 мл) 3–5 разів на добу. Дітям віком 6–12 років — по 1 десертній ложці (10 мл) 3–5 разів на добу. Дітям віком від 12 років і дорослим призначати по 1–2 десертні ложки (10–20 мл) 3–5 разів на добу.
Тривалість лікування визначає лікар індивідуально, що залежить від перебігу захворювання та стану пацієнта.
Протипоказання
підвищена чутливість до компонентів препарату, непереносимість фруктози; підвищена чутливість до алкіл-4-гідроксибензоатів. Підвищена чутливість до рослин родини губоцвітних (Lamiaceae), селери та пилку берези (можлива перехресна реакція).
Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, включаючи рефлюкс-езофагіт, гастрит з підвищеною кислотністю шлункового соку, виразка шлунка та дванадцятипалої кишки, тяжкі захворювання печінки або нирок.
Побічна дія
можливі шлунково-кишкові розлади (включаючи нудоту, блювання, діарею), реакції гіперчутливості, включаючи шкірний висип, кропив’янку, свербіж, ангіоневротичний набряк, задишку, екзантему.
Особливості застосування
якщо під час лікування препаратом збільшується вираженість симптоматики та/або з’являються задишка, підвищення температури тіла, гнійне мокротиння, необхідно проконсультуватися з лікарем.
Якщо протягом тижня симптоматика зберігається, необхідно проконсультуватися з лікарем.
Застосування у період вагітності або годування грудьми. Через відсутність достатніх даних не рекомендується застосовувати препарат у ці періоди.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами та іншими механізмами. Не впливає при застосуванні у рекомендованих дозах, але слід враховувати, що до складу допоміжних речовин входить етанол 6,5 об.%.
Особливі заходи безпеки. Перед застосуванням необхідно збовтати сироп у флаконі. Наявність у препараті складових рослинного походження може спричинити помутніння сиропу, однак терапевтична ефективність препарату від цього не знижується.
У препараті Евкабал сироп міститься 6,5 об.% етанолу, що створює ризик для хворих на епілепсію, хронічний алкоголізм, захворювання печінки, органічні захворювання головного мозку.
Не застосовувати у пацієнтів із непереносимістю фруктози, порушенням всмоктування глюкози-галактози або сахарози-ізомальтози. Через вміст цукрів може бути шкідливим для зубів (карієс).
При перших ознаках реакцій, спричинених надмірною чутливістю, не слід продовжувати прийом препарату.
З обережністю застосовувати у хворих на цукровий діабет.
Вказівка для хворих на цукровий діабет. Евкабал сироп містить глюкозу, фруктозу і сахарозу із загальним вмістом цукру у перерахуванні на сахарозу 0,6 г/мл. Таким чином, в 1 чайній ложці (5 мл) міститься 3 г сахарози або 0,25 хлібних одиниць, а в 1 десертній ложці (10 мл) — 6 г сахарози або 0,5 хлібних одиниць.
Діти. Не призначати дітям віком до 1 року.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
не застосовувати одночасно з протикашльовими препаратами та лікарськими засобами, що зменшують виділення мокротиння. Через вміст етанолу (6,5 об.%) існує можливість погіршення або посилення дії інших лікарських засобів.
Передозування
симптоми. При передозуванні може з’явитися нудота, що супроводжується покашлюванням.
Лікування. Відміна препарату. Терапія симптоматична.
Умови зберігання
у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.