якщо під час лікування препаратом збільшується вираженість симптоматики та/або з’являються задишка, підвищення температури тіла, гнійне мокротиння, необхідно проконсультуватися з лікарем.

Якщо протягом тижня симптоматика зберігається, необхідно проконсультуватися з лікарем.

Застосування у період вагітності або годування грудьми. Через відсутність достатніх даних не рекомендується застосовувати препарат у ці періоди.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами та іншими механізмами. Не впливає при застосуванні у рекомендованих дозах, але слід враховувати, що до складу допоміжних речовин входить етанол 6,5 об.%.

Особливі заходи безпеки. Перед застосуванням необхідно збовтати сироп у флаконі. Наявність у препараті складових рослинного походження може спричинити помутніння сиропу, однак терапевтична ефективність препарату від цього не знижується.

У препараті Евкабал сироп міститься 6,5 об.% етанолу, що створює ризик для хворих на епілепсію, хронічний алкоголізм, захворювання печінки, органічні захворювання головного мозку.

Не застосовувати у пацієнтів із непереносимістю фруктози, порушенням всмоктування глюкози-галактози або сахарози-ізомальтози. Через вміст цукрів може бути шкідливим для зубів (карієс).

При перших ознаках реакцій, спричинених надмірною чутливістю, не слід продовжувати прийом препарату.

З обережністю застосовувати у хворих на цукровий діабет.

Вказівка для хворих на цукровий діабет. Евкабал сироп містить глюкозу, фруктозу і сахарозу із загальним вмістом цукру у перерахуванні на сахарозу 0,6 г/мл. Таким чином, в 1 чайній ложці (5 мл) міститься 3 г сахарози або 0,25 хлібних одиниць, а в 1 десертній ложці (10 мл) — 6 г сахарози або 0,5 хлібних одиниць.

Діти. Не призначати дітям віком до 1 року.