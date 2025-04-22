Евкабал® сироп (Eucabal syrup)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Евкабал® сироп сироп флакон 100 мл №1
esparma
197,98
Економія при броні: -13,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Евкабал® сироп сироп флакон 100 мл №1
esparma
193,08
Економія при броні: -10,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Евкабал® сироп сироп флакон 100 мл №1
esparma
185,37
Економія при броні: -5,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 114
1.2 км
Евкабал® сироп сироп флакон 100 мл №1
esparma
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Евкабал® сироп сироп флакон 100 мл №1
esparma
206,00
Економія при броні: -38,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Евкабал® сироп сироп флакон 100 мл №1
esparma
197,77
Економія при броні: -13,63 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
Евкабал® сироп сироп флакон 100 мл №1
esparma
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
Евкабал® сироп сироп флакон 100 мл №1
esparma
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 184
2.9 км
Евкабал® сироп сироп флакон 100 мл №1
esparma
175,02
Економія при броні: -42,26 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 33
3.0 км
Евкабал® сироп сироп флакон 100 мл №1
esparma
206,00
Економія при броні: -38,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 194
3.1 км
Евкабал® сироп сироп флакон 100 мл №1
esparma
191,68
Економія при броні: -10,15 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 14
3.1 км
Евкабал® сироп сироп флакон 100 мл №1
esparma
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 10
3.1 км
Евкабал® сироп сироп флакон 100 мл №1
esparma
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Всіхсвятська, 5
3.5 км
Евкабал® сироп сироп флакон 100 мл №1
esparma
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. 1-ої танкової бригади, 29
4.0 км
Евкабал® сироп сироп флакон 100 мл №1
esparma
178,43
Економія при броні: -9,59 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Незалежності, 15
4.1 км
Евкабал® сироп сироп флакон 100 мл №1
esparma
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Михайло-Коцюбинське, вул. Шевченка, 56
15.4 км
Евкабал® сироп сироп флакон 100 мл №1
esparma
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Березна, вул. Гагаріна, 48-А
35.5 км
Евкабал® сироп сироп флакон 100 мл №1
esparma
200,60
Економія при броні: -2,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городня, вул. Чернігівська, 4
48.5 км
Евкабал® сироп сироп флакон 100 мл №1
esparma
173,81
Економія при броні: -29,75 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городня, вул. Чернігівська, 15
48.6 км
Евкабал® сироп сироп флакон 100 мл №1
esparma