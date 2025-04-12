Ектерицид® (Ectericid)
Ектерицид ® інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: продукти окислення риб’ячого жиру (з вмістом суми карбонільних сполук — не менше 0,0034 г-екв.);
допоміжні речовини: натрію хлорид, вода очищена.
Лікарська форма
Розчин для зовнішнього застосування.
Основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина жовтого кольору зі специфічним запахом. У процесі зберігання допускається поява осаду світло-коричневого кольору, який легко розбивається при струшуванні.
Фармакотерапевтична група
Антисептичні та дезінфікуючі засоби.
Код АТХ D08А Х.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Лікарський засіб має антибактеріальну активність щодо піогенної мікрофлори: синьогнійної та кишкової паличок, протею, стафілококів. Препарат малотоксичний.
Фармакокінетика.
Немає даних.
Показання
Лікування післяопераційних та травматичних ран, ускладнених гнійною інфекцією; ран, що повільно гранулюють та довго не загоюються; фурункулів; карбункулів; норицевих форм остеомієліту; опіків; трофічних виразок з нагноєнням.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів препарату.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
При застосуванні з іншими лікарськими засобами слід проконсультуватися з лікарем.
Особливості застосування
Не допускати потрапляння препарату в очі.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Немає досвіду застосування препарату цій категорії пацієнтів.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не впливає.
Спосіб застосування та дози
Ектерицид® застосовувати місцево у нерозведеному вигляді як засіб монотерапії чи в комплексі з іншими препаратами.
Лікування інфікованих ран здійснювати шляхом промивання їх Ектерицидом® з подальшим накладанням марлевих серветок, змочених препаратом. Промивання слід проводити 2 рази на добу до зникнення гнійного виділення, після чого промивання та перев’язки робити 1 раз на 3–4 дні до повного загоювання ран.
При лікуванні інфікованих опіків відкритим способом Ектерицид® застосовувати з новокаїном: до 50 мл препарату додати 10 мл 0,5% розчину новокаїну. Ранову поверхню зрошувати кожні 6–8 годин. При закритому способі 2 рази на добу з інтервалом 6–8 годин на опікову поверхню накладати пов’язки, добре змочені препаратом. Ектерицидом® зрошувати нижній шар пов’язки, не знімаючи її. Зазначені маніпуляції проводити до повного зникнення гною.
При остеомієлітах після секвестротомії (секвестректомії) рану пухко тампонувати марлевими серветками, добре змоченими Ектерицидом®. Рани перев’язувати кожні 3–4 дні.
Лікування карбункулів та фурункулів після їх розтину та евакуації гнійних мас проводити шляхом накладання на рану добре змочених препаратом марлевих серветок. Перші 2–3 дні перев’язки робити щодня, а далі — 1 раз на 2–3 дні.
Діти
Немає досвіду застосування лікарського засобу дітям.
Передозування
Не описано.
Побічні реакції
З боку імунної системи: у поодиноких випадках можливі алергічні реакції, в тому числі місцеві: набряк, гіперемія, свербіж, висипання на шкірі; набряк Квінке.
Термін придатності
2 роки.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 25 °С.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 50 мл або 250 мл в пляшці; по 1 пляшці в пачці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
АТ «БІОЛІК», Україна.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Харківська обл., місто Харків, Помірки.