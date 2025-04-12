Ектерицид® застосовувати місцево у нерозведеному вигляді як засіб монотерапії чи в комплексі з іншими препаратами.

Лікування інфікованих ран здійснювати шляхом промивання їх Ектерицидом® з подальшим накладанням марлевих серветок, змочених препаратом. Промивання слід проводити 2 рази на добу до зникнення гнійного виділення, після чого промивання та перев’язки робити 1 раз на 3–4 дні до повного загоювання ран.

При лікуванні інфікованих опіків відкритим способом Ектерицид® застосовувати з новокаїном: до 50 мл препарату додати 10 мл 0,5% розчину новокаїну. Ранову поверхню зрошувати кожні 6–8 годин. При закритому способі 2 рази на добу з інтервалом 6–8 годин на опікову поверхню накладати пов’язки, добре змочені препаратом. Ектерицидом® зрошувати нижній шар пов’язки, не знімаючи її. Зазначені маніпуляції проводити до повного зникнення гною.

При остеомієлітах після секвестротомії (секвестректомії) рану пухко тампонувати марлевими серветками, добре змоченими Ектерицидом®. Рани перев’язувати кожні 3–4 дні.

Лікування карбункулів та фурункулів після їх розтину та евакуації гнійних мас проводити шляхом накладання на рану добре змочених препаратом марлевих серветок. Перші 2–3 дні перев’язки робити щодня, а далі — 1 раз на 2–3 дні.