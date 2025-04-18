Харків (адресу не вказано)
Доступно в 231 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Ектерицид® розчин для зовнішнього застосування 250 мл пляшка №1
Біолік Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Ектерицид® розчин для зовнішнього застосування 250 мл пляшка №1
Біолік Фарма
509,07
Економія при броні: -55,59 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Ектерицид® розчин для зовнішнього застосування 250 мл пляшка №1
Біолік Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Ектерицид® розчин для зовнішнього застосування 250 мл пляшка №1
Біолік Фарма
511,05
Економія при броні: -22,28 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Ектерицид® розчин для зовнішнього застосування 250 мл пляшка №1
Біолік Фарма
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Ектерицид® розчин для зовнішнього застосування 250 мл пляшка №1
Біолік Фарма
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Ектерицид® розчин для зовнішнього застосування 250 мл пляшка №1
Біолік Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Ектерицид® розчин для зовнішнього застосування 250 мл пляшка №1
Біолік Фарма
553,50
Економія при броні: -107,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Ектерицид® розчин для зовнішнього застосування 250 мл пляшка №1
Біолік Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Ектерицид® розчин для зовнішнього застосування 250 мл пляшка №1
Біолік Фарма
510,01
Економія при броні: -53,73 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Ектерицид® розчин для зовнішнього застосування 250 мл пляшка №1
Біолік Фарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Ектерицид® розчин для зовнішнього застосування 250 мл пляшка №1
Біолік Фарма
514,24
Економія при броні: -58,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Ектерицид® розчин для зовнішнього застосування 250 мл пляшка №1
Біолік Фарма
518,27
Економія при броні: -62,67 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Ектерицид® розчин для зовнішнього застосування 250 мл пляшка №1
Біолік Фарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Ектерицид® розчин для зовнішнього застосування 250 мл пляшка №1
Біолік Фарма
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Ектерицид® розчин для зовнішнього застосування 250 мл пляшка №1
Біолік Фарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.4 км
Ектерицид® розчин для зовнішнього застосування 250 мл пляшка №1
Біолік Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Ектерицид® розчин для зовнішнього застосування 250 мл пляшка №1
Біолік Фарма
553,70 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Ектерицид® розчин для зовнішнього застосування 250 мл пляшка №1
Біолік Фарма
Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 41/2
1.8 км
Ектерицид® розчин для зовнішнього застосування 250 мл пляшка №1
Біолік Фарма