застосовують місцево в нерозведеному вигляді як засіб монотерапії чи в комплексі з іншими препаратами; промивання інфікованих ран проводити 2 р/добу до зникнення гнійного виділення, після чого промивання та перев’язки роблять 1 р/3 - 4 дні до повного загоювання ран; при лікуванні інфікованих опіків відкритим способом застосовують з новокаїном: до 50 мл препарату додають 10 мл 0,5% р-ну новокаїну; ранову поверхню зрошують кожні 6 - 8 год; при закритому способі 2 р/добу з інтервалом 6 - 8 год на опікову поверхню накладають пов’язки, сильно змочені препаратом; зрошують нижній шар пов’язки, не знімаючи її; проводять до повного зникнення гною; лікування карбункулів та фурункулів після їх розтину та евакуації гнійних мас проводять шляхом накладання на рану рясно змочених препаратом марлевих серветок; перші 2 - 3 дні перев’язки роблять щодня, а далі 1 р/2 - 3 дні.