По 1 мл в ампулах, по 5 або 10 ампул у пачці; по 5 ампул в блістері, по 1 або 2 блістери в пачці; по 10 ампул в блістері, по 1 блістеру в пачці.

(ТОВ «Дослідний завод «ГНЦЛС»)

По 1 мл в ампулах, по 5 ампул у пачці.

(ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я»)