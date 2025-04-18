Хлоропіраміну гідрохлорид (Chloropyramini hydrochloridum)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 131 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Хлоропіраміну гідрохлорид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 1 мл №5
Корпорація Здоров'я
126,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Хлоропіраміну гідрохлорид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 1 мл №5
Корпорація Здоров'я
126,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Хлоропіраміну гідрохлорид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 1 мл №5
Корпорація Здоров'я
126,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Хлоропіраміну гідрохлорид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 1 мл №5
Корпорація Здоров'я
126,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Хлоропіраміну гідрохлорид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 1 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Хлоропіраміну гідрохлорид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 1 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Хлоропіраміну гідрохлорид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 1 мл №5
Корпорація Здоров'я
132,22
Економія при броні: -6,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Хлоропіраміну гідрохлорид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 1 мл №5
Корпорація Здоров'я
126,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Хлоропіраміну гідрохлорид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 1 мл №5
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Хлоропіраміну гідрохлорид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 1 мл №5
Корпорація Здоров'я
126,60 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Хлоропіраміну гідрохлорид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 1 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Хлоропіраміну гідрохлорид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 1 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Хлоропіраміну гідрохлорид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 1 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Хлоропіраміну гідрохлорид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 1 мл №5
Корпорація Здоров'я
126,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Хлоропіраміну гідрохлорид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 1 мл №5
Корпорація Здоров'я
126,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Машинобудівників, 1
2.0 км
Хлоропіраміну гідрохлорид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 1 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Незалежності, 13
2.2 км
Хлоропіраміну гідрохлорид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 1 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
Хлоропіраміну гідрохлорид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 1 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Хлоропіраміну гідрохлорид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 1 мл №5
Корпорація Здоров'я
126,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Хлоропіраміну гідрохлорид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 1 мл №5
Корпорація Здоров'я
126,60 грн