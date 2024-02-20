фармакодинаміка. Антигістамінний засіб І покоління хлоропірамін є хлорованим аналогом трипеленаміну (пірибензаміну) та належить до групи похідних етілендіаміну.

Механізм дії — блокування гістамінових Н 1 -рецепторів. Також діє на гладкі м’язи, проникність капілярів і на ЦНС.

Полегшує загальні симптоми алергічних захворювань, чинить седативний, снодійний та протисвербіжний ефекти.

Фармакокінетика. Після перорального застосування швидко абсорбується зі ШКТ. Терапевтичний ефект розвивається через 15–30 хв після застосування, досягає максимуму в межах 1 год після прийому і триває протягом 3–6 год.

Метаболізується у печінці. Виводиться здебільшого нирками у вигляді метаболітів.

У дітей виведення хлоропіраміну може бути прискорене.

При порушенні функції нирок виведення може зменшуватися.

При печінковій недостатності метаболізм хлоропіраміну уповільнюється.