Препарат приймають внутрішньо.

Не застосовувати препарат разом із їжею.

Застосовувати по 1 таблетці на прийом.

Таблетку тримають у роті (бажано не розжовуючи та не ковтаючи) до повного розчинення.

У перші 2 години (при стані похмілля) приймати по 1 таблетці кожні 30 хвилин; у наступні 8–10 годин — по 1 таблетці щогодини. У разі настання сну прийом препарату поновлювати після пробудження. Надалі при покращенні стану препарат призначати по 1 таблетці кожні 2–3 години (4–6 таблеток на добу) до повного зникнення проявів алкогольної абстиненції. При тяжких симптомах алкогольної абстиненції терапію необхідно комбінувати з лікарськими засобами, які застосовують традиційно при детоксикації.

Для профілактики рецидивів із метою зменшення патологічного потягу до алкоголю приймати по 2 таблетки на добу протягом 6 місяців; після випадкового вживання алкоголю прийняти додатково 2 таблетки препарату 2 рази — вдень та ввечері.