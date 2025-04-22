Пропротен-100 (Proproten-100)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках у Чернігів
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Пропротен-100 таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Пропротен-100 таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Пропротен-100 таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
164,83
Економія при броні: -17,05 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Пропротен-100 таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
187,80
Економія при броні: -29,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Пропротен-100 таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Пропротен-100 таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
187,80
Економія при броні: -29,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 114
1.2 км
Пропротен-100 таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Пропротен-100 таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
176,90
Економія при броні: -18,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Пропротен-100 таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
165,22
Економія при броні: -8,84 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167-А
2.7 км
Пропротен-100 таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 43
2.7 км
Пропротен-100 таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 35
3.0 км
Пропротен-100 таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 4
3.0 км
Пропротен-100 таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
177,70
Економія при броні: -19,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 194
3.1 км
Пропротен-100 таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
187,60
Економія при броні: -29,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 8
3.1 км
Пропротен-100 таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Космонавтів, 9
3.2 км
Пропротен-100 таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
187,60
Економія при броні: -29,00 грн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мена, вул. Мазепи Гетьмана, 1
63.9 км
Пропротен-100 таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 54-Б
64.1 км
Пропротен-100 таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Гоголя, 2-А
64.7 км
Пропротен-100 таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Гоголя, 8
64.8 км
Пропротен-100 таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
177,70
Економія при броні: -28,30 грн