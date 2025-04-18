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Пропротен-100 (Proproten-100)

Пропротен-100 (Proproten-100)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 74 аптеках у Харків
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Пропротен-100 таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
166,32 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Пропротен-100 таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
167,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Пропротен-100 таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
173,01
Економія при броні: -7,21 грн
165,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Пропротен-100 таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
183,38 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Пропротен-100 таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
183,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Пропротен-100 таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
182,66 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Пропротен-100 таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
146,02 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Пропротен-100 таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
146,54 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Пропротен-100 таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
166,79
Економія при броні: -15,02 грн
151,77 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
Пропротен-100 таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
175,82 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Пропротен-100 таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
187,60
Економія при броні: -34,50 грн
153,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 7
3.0 км
Пропротен-100 таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
172,27 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Тарасенка Георгія, 121
3.0 км
Пропротен-100 таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
182,41 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Пропротен-100 таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
143,89 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, шосе Салтівське, 51
3.7 км
Пропротен-100 таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
182,69 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
4.3 км
Пропротен-100 таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
182,57 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
Пропротен-100 таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
178,55
Економія при броні: -24,74 грн
153,81 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 165-Б
4.6 км
Пропротен-100 таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
141,67 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
Пропротен-100 таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
153,00 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
Пропротен-100 таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
142,54 грн
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