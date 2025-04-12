Фармакодинаміка.

КРИНОН® є препаратом мікронізованого прогестерону у вигляді вагінального гелю. Природний прогестерон, який секретується жовтим тілом у другій половині нормального менструального циклу, відіграє важливу роль у секреторній трансформації стимульованого естрогенами ендометрія, завдяки чому він стає придатним до імплантації заплідненої яйцеклітини та подальшої підтримки імплантованого ембріона на ранніх стадіях його розвитку.

Препарат КРИНОН® забезпечує контрольоване та безперервне вивільнення прогестерону упродовж щонайменше 3 днів, що досягається за рахунок наявності у складі препарату полімеру полікарбофілу.

Фармакокінетика.

Після вагінального введення разової дози 90 мг прогестерону середнє значення AUC (площа під кривою сироваткових концентрацій) становить 502 нмоль×год/л. Середня максимальна сироваткова концентрація (C max ), яка досягається через 8 годин після введення дози, становить приблизно 26 нмоль/л. Після введення 12 послідовних щоденних доз препарату по 90 мг медіанна рівноважна сироваткова концентрація прогестерону становила приблизно 29 нмоль/л.

Після вагінального введення прогестерон розподіляється переважно в ендометрій. Після семиденного вагінального введення мікронізованого прогестерону жінкам з недостатністю яєчників його концентрації у сироватці крові та ендометрії були приблизно однаковими.

Прогестерон метаболізується переважно печінкою. Основним сечовим метаболітом прогестерону є глюкуронід 5β-прегнандіолу, який присутній у сироватці крові лише у кон'югованій формі. Сироваткові метаболіти прогестерону включають 5β-прегненолен та 5α-прегненолен; після вагінального введення сироваткові концентрації цих двох метаболітів є знехтувано малими або набагато меншими, ніж при пероральному застосуванні.

Прогестерон виводиться як із жовчю, так і з сечею: після ін'єкційного введення радіоактивно міченого прогестерону 50−60% його метаболітів були виявлені у сечі і лише приблизно 10% — у жовчі та калі. Лише невелика частка від введеної дози прогестерону виводиться з жовчю у незміненому вигляді.