Харків (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Кринон® гель вагінальний 8 % аплікатор однодозовий №15
Арес Трейдінг
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Кринон® гель вагінальний 8 % аплікатор однодозовий №15
Арес Трейдінг
2972,74
Економія при броні: -107,14 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
6.0 км
Кринон® гель вагінальний 8 % аплікатор однодозовий №15
Арес Трейдінг
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
6.5 км
Кринон® гель вагінальний 8 % аплікатор однодозовий №15
Арес Трейдінг
Аптека твого міста
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3-А
10.3 км
Кринон® гель вагінальний 8 % аплікатор однодозовий №15
Арес Трейдінг
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Європейська, 147
131.8 км
Кринон® гель вагінальний 8 % аплікатор однодозовий №15
Арес Трейдінг
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гадяч, вул. Гадяцького договору, 23
166.2 км
Кринон® гель вагінальний 8 % аплікатор однодозовий №15
Арес Трейдінг
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
190.7 км
Кринон® гель вагінальний 8 % аплікатор однодозовий №15
Арес Трейдінг
3026,72
Економія при броні: -146,19 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
190.8 км
Кринон® гель вагінальний 8 % аплікатор однодозовий №15
Арес Трейдінг
2760,00
Економія при броні: -82,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 46
195.6 км
Кринон® гель вагінальний 8 % аплікатор однодозовий №15
Арес Трейдінг
2922,93
Економія при броні: -117,03 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
196.6 км
Кринон® гель вагінальний 8 % аплікатор однодозовий №15
Арес Трейдінг
2835,00
Економія при броні: -91,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Семенівка, вул. Незалежності, 52-А
224.5 км
Кринон® гель вагінальний 8 % аплікатор однодозовий №15
Арес Трейдінг
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новомиколаївка, вул. Українська, 14
225.4 км
Кринон® гель вагінальний 8 % аплікатор однодозовий №15
Арес Трейдінг
2833,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новомиколаївка, вул. Українська, 33
225.5 км
Кринон® гель вагінальний 8 % аплікатор однодозовий №15
Арес Трейдінг
2833,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 50-А
234.1 км
Кринон® гель вагінальний 8 % аплікатор однодозовий №15
Арес Трейдінг
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
234.6 км
Кринон® гель вагінальний 8 % аплікатор однодозовий №15
Арес Трейдінг
2833,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
234.6 км
Кринон® гель вагінальний 8 % аплікатор однодозовий №15
Арес Трейдінг
2833,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вільнянськ, вул. Козацька, 2
234.8 км
Кринон® гель вагінальний 8 % аплікатор однодозовий №15
Арес Трейдінг
2833,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Вільнянськ, пров. Торговий, 17
235.2 км
Кринон® гель вагінальний 8 % аплікатор однодозовий №15
Арес Трейдінг
2833,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Вільнянськ, пров. Гнаровської, 11-Б
235.8 км
Кринон® гель вагінальний 8 % аплікатор однодозовий №15
Арес Трейдінг
2833,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Перспективна, 6
246.2 км
Кринон® гель вагінальний 8 % аплікатор однодозовий №15
Арес Трейдінг
2833,30 грн