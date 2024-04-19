р-н д/ін’єк. (вводять в/м або п/ш): при ановуляторних маткових кровотечах - по 5-15 мг щодня протягом 6-8 днів; якщо заздалегіть проведено вискоблювання слизової оболонки матки, то починають ін’єкції через 18-20 днів; якщо зробити вискоблювання неможливо, вводять прогестерон і під час кровотечі; при цьому кровотеча може тимчасово (на 3-5 днів) посилитися, в зв’язку з чим різко анемізованим хворим рекомендується попередньо провести переливання крові (200-250 мл); якщо кровотеча не припинилася після 6-8 днів лікування, подальше введення прогестерону недоцільне; при зупиненій кровотечі не варто переривати лікування раніше 6 днів; при гіпогонадизмі і аменореї вводити (одразу після застосування естрогенних препаратів) по 5 мг щодня або по 10 мг через день протягом 6-8 днів; при альгодисменореї, щоб зменшити або усунути біль, лікування прогестероном починають за 6-8 днів до менструації; препарат вводять щодня по 5-10 мг протягом 6-8 днів; курс лікування можна повторити кілька разів; для профілактики і лікування загрози викидня, спричиненого недостатністю функції жовтого тіла - по 10-25 мг щодня або через день до повного усунення ризику викидня; при звичному викидні вводять препарат до IV місяця вагітності, вища разова і добова доза в/м становить 25 мг; р-н для ін’єкцій (25 мг/мл): для в/м або п/ш введення, 1 ін’єкція 25 мг 1 р/добу з дня пункції фолікулів і зазвичай до 12 тижня підтвердженої вагітності; стосуються тільки жінок репродуктивного віку; інтравагінальний гель: лікування безпліддя, спричиненого недостатністю лютеальної фази: після встановленої овуляції або альтернативно на 18-21 день циклу вводять вміст 1 аплікатора (1,125 г 8% гелю) щоденно; при застосуванні у рамках IVF процедур: після лабораторного підтвердження вагітності вводять вміст 1 аплікатора (1,125 г 8% гелю) щоденно впродовж 30 днів; табл. вагінальні: при порушеннях менструального циклу та передменструальному синдромі, недостатності лютеїнової фази у період перед менопаузою - від 25 мг до 50 мг 2 р/добу у ІІ фазі менструального циклу (натурального або відтвореного) протягом 10-12 днів; при порушеннях менструального циклу, болісних менструаціях, передменструальному синдромі лікування триває 3-6 циклів поспіль; при недостатності лютеїнової фази перед менопаузою лікування прогестероном слід проводити до появи менопаузи; у замісній гормональній терапії у поєднанні з естрогенами - від 25 мг до 50 мг 2 р/добу у послідовній терапії від 15 до 25 дня циклу або у постійній терапії щоденно; при виконанні прогестеронової проби при вторинній аменореї - 50 мг 2 р/добу протягом 5-7 днів; менструація повинна з’явитися протягом 7-10 днів після закінчення прийому; у лікуванні функціональних маткових кровотеч - по 50 мг 2 р/добу протягом 5-7 днів; лікування слід продовжувати 2-3 місяці поспіль, застосовуючи прогестерон у дозі від 25 мг до 50 мг 2 р/добу від 15 до 25 днів циклу; при ендометріозі - від 50 мг до 100 мг 2 р/добу у постійній терапії протягом 6 місяців; при звичному невиношуванні та загрозі викидня, ановуляторних та індукованих циклах - від 50 мг до 150 мг 2 р/добу; у випадку звичного невиношування застосування прогестерону слід розпочати в циклі, на який заплановане зачаття; лікування необхідно продовжувати безперервно до 18-20-го тижня вагітності; у програмах ЕКЗ - по 150 мг-200 мг 2 р/добу; лікування продовжують до 77 дня після трансферу (переміщення) зародка; завершення терапії повинно відбуватися шляхом поступового зменшення дози; p/os застосування капс.: у більшості випадків середньодобова доза становить 200-300 мг у 1 або 2 прийоми (200 мг ввечерi, перед сном, та 100 мг вранцi, якщо виникає така потреба); при недостатності лютеїнової фази (передменструальний с-м, фіброзно-кістозна мастопатія, порушення менструального циклу, передменопауза): приймають протягом 10 діб (з 17-ї по 26-у добу циклу включно); при замісній гормонотерапії менопаузи: оскільки окремо естрогенотерапія не рекомендована, прогестерон необхідно застосовувати як доповнення до неї останні 2 тижні кожного терапевтичного курсу, які настають за однотижневою підтримкою будь-якої замісної терапії, в ході якої може спостерігатися кровотеча відміни; при загрозі передчасних пологів - 400 мг через кожні 6-8 год до зникнення симптомів; ефективну дозу та кратність застосування підбирають індивідуально залежно від клінічних проявів загрози передчасних пологів, після зникнення симпомів дозу поступово знижують до підтримуючої - 200 мг 3р/добу; у цій дозі препарат можна застосовувати до 36 тижнів вагітності; інтравагінальне застосування капс.: у середньому доза становить 200 мг/добу (1 капс. по 200 мг або 2 капс. по 100 мг, розподілених на 2 прийоми, зранку та ввечерi, які вводять глибоко у піхву, при необхідності за допомогою аплікатора); дозу можна збільшити залежно від реакції пацієнтки; при частковій недостатностi лютеїнової фази (дизовуляцiя, порушення менструального циклу) добова доза становить 200 мг протягом 10 діб (зазвичай з 17-ї по 26-у добу циклу); при повній недостатності лютеїнової фази [повна вiдсутнiсть прогестерону у жiнок з нефункцiонуючими (вiдсутнiми) яєчниками (донацiя яйцеклiтин)]: 100 мг на 13-у та 14-у добу циклу переносу; з 15-ї по 25-у добу циклу доза становить 200 мг, розподілених на два прийоми (вранці та ввечері); починаючи з 26-ї доби, в разі ранньої діагностики вагітності, доза збільшується, поступово (кожного тижня) на 100 мг на добу, досягаючи максимуму 600 мг на добу, розподілених на три прийоми; цього дозування слід дотримуватися до 60-го дня; пiдтримка лютеїнової фази пiд час проведення циклу екстракорпорального заплiднення: лікування проводиться, починаючи з вечора дня переносу ембріона, з розрахунку по 600 мг на добу в 3 прийоми (200 мг одноразово через кожнi 8 год); у випадку загрози викидня або для профiлактики звичних викиднiв через лютеїнову недостатність: 200-400 мг на добу (100-200 мг на один прийом через кожнi 12 год) до 12 тижнiв вагiтностi; профілактика передчасних пологів у жінок з короткою шийкою матки або у жінок з наявністю передчасних спонтанних пологів в анамнезі: 200 мг на добу і застосовується ввечері перед сном з 22-го по 36-ий тиждень вагітності; трансдермальний гель: терапія впродовж місяця, включаючи дні менструації, має бути безперервною зі щоденним застосуванням; курс лікування визначає лікар, зазвичай середня тривалість лікування становить від 3 до 6 місяців; ММД - 5 г; на чисту та суху шкіру кожної молочної залози наносять 1 або 2 дози (по 2,5 г) гелю за допомогою шпателя-дозатора; обережно втирають до повного проникнення у шкіру; табл. сублінгвальні: при порушеннях менструального циклу та передменструальному с-мі - по 50 мг 3-4 р/добу, лікування триває 3-6 циклів поспіль; при запобіганні гіпертрофії ендометрія (при замісній гормональній терапії) у поєднанні з естрогенами найчастіше слід застосовувати по 50 мг 3-4 р/добу, при пролонгованих переривчастих схемах застосовувати під язик протягом останніх 12-14 днів 28- денного циклу, при пролонгованих безперервних схемах - щоденно без перерв, доза прогестерону має залежати від дози естрогенів так, щоб захистити ендометрій від проліфераційної дії естрогенів; при виконанні прогестеронової проби при вторинній аменореї - по 50 мг 3-4 р/ добу, менструація повинна з`явитися протягом 7- 10 днів після закінчення лікування; у лікуванні функціональних маткових кровотеч - по 50 мг 3-4 р/добу з 15-го по 25-й день циклу, лікування треба продовжувати 2-3 місяці поспіль; при звичному невиношуванні та загрозі самовільного аборту, ановуляторних та індукованих циклах - по 100 мг 3-4 р/добу; у випадку звичного невиношування застосування прогестерону потрібно розпочати під час циклу, у якому заплановано вагітність, навіть раніше (прегравідарна підготовка за 3-4 міс), лікування потрібно продовжувати безперервно приблизно до 18-20-го тижня вагітності; у програмах запліднення in vitro (екстракорпорального) - по 100-150 мг 3-4 р/добу.