Поліменорея — по 1 таблетці на добу з 14-го по 25-й день циклу.

Менорагія та метрорагія — по 2 таблетки протягом 10 днів. Терапію повторюють протягом 3-х менструальних циклів, приймаючи по 1 таблетці на добу з 14-го по 25-й день кожного циклу.

Окремі випадки первинної або вторинної аменореї та олігоменореї з недостатніми рівнями ендогенного естрогену — по 0,02-0,05 мг етинілестрадіолу на добу протягом 25 днів. Разом з цим 1 таблетку препарату Оргаметріл приймати щодня з 14-го по 25-й день циклу. Після кровотечі відміни лікування естрогенами відновлюють на 5-й день кровотечі і продовжують до 25-го дня циклу. Далі знову з 14-го по 25-й день циклу застосовувати по 1 таблетці препарату Оргаметріл. Таке лікування слід повторити протягом ще мінімум 1-го циклу

Ендометріоз — по 1-2 таблетки на добу протягом як мінімум 6 міс.

Доброякісні пухлини молочних залоз — по 1 таблетці на добу з 14-го по 25-й день циклу протягом як мінімум 3-4 міс.

Окремі випадки карциноми ендометрія — по 6-10 таблеток на добу протягом тривалого періоду.

Придушення овуляції, біль при овуляції та менструації — по 1 таблетці на добу бажано з 1-го дня циклу, але не пізніше ніж на 5-й день циклу. Лікування слід продовжувати протягом багатьох місяців (приймаючи препарат щодня, без днів пропуску). Якщо, виникає кровотеча прориву, дозу підвищують до 2 або 3 таблеток на добу протягом 3-5 днів.

Для затримки нормальної менструації — по 1 таблетці на добу, бажано за 2 тижні до початку менструації. Якщо курс лікування починати менш ніж за 1 тиждень до початку менструації, то доза повинна становити 2-3 таблетки на добу.

Як доповнення до терапії естрогенами в період пери-та постменопаузи з метою попередження гіперплазії ендометрія — по 1 таблетці на добу протягом 12-15 днів на місяць (наприклад, протягом перших 2 тижнів кожного календарного місяця). Естрогенний препарат приймати щодобово, без пропуску, в мінімальній ефективній дозі.