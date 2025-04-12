Оргаметрил® (Orgametril®)
Оргаметрил інструкція із застосування
Склад
Лінестренол - 5 мг
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Лінестренол (синтетичний прогестаген), який входить до складу препарату Оргаметрил, має фармакологічні властивості натурального гормону прогестерону.
Оргаметрил має виражену прогестагенну дію на ендометрій. При безперервному застосуванні препарату пригнічується овуляція, так і менструація. Оргаметріл можна застосовувати при станах, лікування яких вимагає застосування засобів з вираженою прогестагеновою дією.
Фармакокінетика. Після перорального прийому лінестренол швидко всмоктується та піддається подальшому перетворенню в печінці у фармакологічно активний норетистерон. Cmax норетистерону в плазмі крові досягається через 2-4 год після прийому. Лінестренол та його метаболіти виводяться з організму переважно з сечею і в меншій мірі — з калом.
Показання Оргаметрил
• поліменорея;
• менорагія;
• метрорагія;
• окремі випадки первинної або вторинної аменореї та олігоменореї з недостатніми рівнями ендогенного естрогену;
• ендометріоз;
• доброякісні пухлини молочних залоз;
• окремі випадки карциноми ендометрія;
• пригнічення овуляції, біль при овуляції та менструації;
• для затримки нормальної менструації;
• як доповнення до терапії естрогенами в період пери-та постменопаузи з метою попередження гіперплазії ендометрія.
Застосування Оргаметрил
Поліменорея — по 1 таблетці на добу з 14-го по 25-й день циклу.
Менорагія та метрорагія — по 2 таблетки протягом 10 днів. Терапію повторюють протягом 3-х менструальних циклів, приймаючи по 1 таблетці на добу з 14-го по 25-й день кожного циклу.
Окремі випадки первинної або вторинної аменореї та олігоменореї з недостатніми рівнями ендогенного естрогену — по 0,02-0,05 мг етинілестрадіолу на добу протягом 25 днів. Разом з цим 1 таблетку препарату Оргаметріл приймати щодня з 14-го по 25-й день циклу. Після кровотечі відміни лікування естрогенами відновлюють на 5-й день кровотечі і продовжують до 25-го дня циклу. Далі знову з 14-го по 25-й день циклу застосовувати по 1 таблетці препарату Оргаметріл. Таке лікування слід повторити протягом ще мінімум 1-го циклу
Ендометріоз — по 1-2 таблетки на добу протягом як мінімум 6 міс.
Доброякісні пухлини молочних залоз — по 1 таблетці на добу з 14-го по 25-й день циклу протягом як мінімум 3-4 міс.
Окремі випадки карциноми ендометрія — по 6-10 таблеток на добу протягом тривалого періоду.
Придушення овуляції, біль при овуляції та менструації — по 1 таблетці на добу бажано з 1-го дня циклу, але не пізніше ніж на 5-й день циклу. Лікування слід продовжувати протягом багатьох місяців (приймаючи препарат щодня, без днів пропуску). Якщо, виникає кровотеча прориву, дозу підвищують до 2 або 3 таблеток на добу протягом 3-5 днів.
Для затримки нормальної менструації — по 1 таблетці на добу, бажано за 2 тижні до початку менструації. Якщо курс лікування починати менш ніж за 1 тиждень до початку менструації, то доза повинна становити 2-3 таблетки на добу.
Як доповнення до терапії естрогенами в період пери-та постменопаузи з метою попередження гіперплазії ендометрія — по 1 таблетці на добу протягом 12-15 днів на місяць (наприклад, протягом перших 2 тижнів кожного календарного місяця). Естрогенний препарат приймати щодобово, без пропуску, в мінімальній ефективній дозі.
Протипоказання
гіперчутливість, тяжкі порушення функції печінки, маткові кровотечі неуточненої етіології, свербіж, порфірія, отосклероз, внутрішньопечінковий холестаз, вроджені порушення обміну білірубіну, вагітність, в т.ч. позаматкова (в анамнезі).
Побічна дія
з боку органів ШКТ: нудота, діарея, підвищення активності печінкових ферментів, жовтяниця.
З боку нервової системи та органів чуття: головний біль, запаморочення, тривожність, депресія.
З боку сечостатевої системи: кровотечі прориву, підвищення або зниження лібідо.
З боку шкірних покривів: вульгарні вугри, гірсутизм, хлоазма, висип, свербіж шкіри.
Інші: збільшення маси тіла, зниження толерантності до глюкози, гіперліпопротеїнемія, гіперкоагуляція, посилення потовиділення, хвороблива напруга молочних залоз, набряки.
Особливості застосування
при тривалому застосуванні необхідний періодичний контроль згортання крові, показників ліпідного та вуглеводного обміну, рівня білірубіну, трансаміназ. Рекомендується обмежити прийом жирів, вуглеводів (кондитерських виробів), що особливо важливо для жінок з надмірною маси тіла. При тенденції до АГ слід контролювати АТ (знизити споживання рідини до 1,5-2 л на день), при инсулінзалежному цукровому діабеті — глікемічний профіль (може знадобитися збільшення дози інсуліну). У разі дисфункціональних маткових кровотеч у жінок репродуктивного віку лікування рекомендується починати після лікувально-діагностичного вискоблювання матки. Неефективність гормональної терапії (рецидиви кровотеч та гіперпластичних процесів ендометрія) вимагає уточнення причин кровотечі. При тривалій затримці менструації на тлі терапії повинна бути виключена позаматкова вагітність. Необхідно враховувати, що надійність контрацепції значно знижується при нерегулярному прийомі, а також при блювоті і діареї.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
барбітурати, рифампіцин, проносні засоби знижують ефективність контрацепції. Макроліди збільшують ризик токсичного ураження печінки. Підвищує плазмову концентрацію блокаторів β-адренорецепторів та циклоспорину.
Передозування
симптоми: нудота і блювота.
Лікування: симптоматичне.
Умови зберігання
при температурі не вище 30 °C.