поліменорея - по 1 табл./добу з 14-го по 25-й дні циклу; менорагія та метрорагія - по 2 табл./добу протягом 10 днів, у більшості випадків кровотеча припиняється через декілька днів після початку лікування, лікування повторювати протягом 3-х менструальних циклів, приймаючи по 1 табл./добу з 14-го по 25-й день кожного циклу, якщо скарги не зникають протягом лікування або після його закінчення, необхідно провести подальше обстеження пацієнтки; окремі випадки первинної або вторинної аменореї та олігоменореї з недостатніми рівнями ендогенного естрогену - лікування розпочинати із застосування естрогену, по 0,02-0,05 мг етинілестрадіолу на добу протягом 25 днів, разом із цим 1 табл. лінестренолу приймати щодня з 14-го по 25-й день циклу, у більшості випадків кровотеча відміни починається протягом 3 днів після припинення лікування, лікування естрогеном поновити на 5-й день кровотечі відміни і продовжити до 25-го дня циклу, далі знову з 14-го по 25-й день циклу застосовувати по 1 табл. лінестренолу, таке лікування повторити протягом як мінімум ще одного циклу; ендометріоз - по 1-2 табл./добу протягом як мінімум 6 міс; доброякісні пухлини молочних залоз - по 1 табл./добу щоденно з 14-го по 25-й день циклу протягом як мінімум 3-4 міс; окремі випадки карциноми ендометрія - по 6-10 табл./добу протягом тривалого періоду часу; пригнічення овуляції, біль при овуляції та менструації - лікування із застосуванням по 1 табл./добу найкраще починати в 1-й день циклу, але не пізніше, ніж на 5-й день циклу, лікування продовжувати протягом багатьох міс. (приймаючи препарат щодня, без днів пропуску), якщо, незважаючи на лікування, виникає кровотеча прориву, дозу препарату підвищити до 2 або 3 табл./добу протягом 3-5 днів; для затримки нормальної менструації - лікування із застосуванням по 1 табл./добу найкраще починати за 2 тижні до очікуваного початку менструації, якщо курс лікування починати менш ніж за 1 тиждень до очікуваного початку менструації, то доза повинна становити 2-3 табл./ добу, у цьому випадку затримка більш ніж на 1 тиждень небажана, якщо курс лікування розпочати пізніше, підвищується можливість проривної кровотечі, лікування не починати пізніше, ніж за 3 дні до очікуваного початку менструації; як доповнення до терапії естрогенами в період пери- та постменопаузи - з метою попередження гіперплазії ендометрію - по 1 табл./добу протягом 12-15 днів/міс (протягом перших 2-х тижнів кожного календарного місяця), естрогенний препарат приймати щодня, без днів пропуску, в мінімальній ефективній дозі.