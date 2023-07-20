ЛІНЕСТРЕНОЛ (LYNESTRENOLUM) Діюча речовина
синтетичний прогестаген, який має фармакологічні характеристики натурального гормону прогестерону; чинить виражену прогестагенну дію на ендометрій; при безперервному застосуванні препарату пригнічується як овуляція, так і менструація; можна застосовувати при станах, лікування яких вимагає застосування засобів з вираженою прогестагенною дією.
поліменорея; менорагія та метрорагія; окремі випадки первинної або вторинної аменореї та олігоменореї з недостатніми рівнями ендогенного естрогену; ендометріоз; доброякісні пухлини молочних залоз; окремі випадки карциноми ендометрія; пригнічення овуляції, біль при овуляції та менструації; для затримки нормальної менструації; як доповнення до терапії естрогенами в період пери- та постменопаузи - з метою попередження гіперплазії ендометрія.
поліменорея - по 1 табл./добу з 14-го по 25-й дні циклу; менорагія та метрорагія - по 2 табл./добу протягом 10 днів, у більшості випадків кровотеча припиняється через декілька днів після початку лікування, лікування повторювати протягом 3-х менструальних циклів, приймаючи по 1 табл./добу з 14-го по 25-й день кожного циклу, якщо скарги не зникають протягом лікування або після його закінчення, необхідно провести подальше обстеження пацієнтки; окремі випадки первинної або вторинної аменореї та олігоменореї з недостатніми рівнями ендогенного естрогену - лікування розпочинати із застосування естрогену, по 0,02-0,05 мг етинілестрадіолу на добу протягом 25 днів, разом із цим 1 табл. лінестренолу приймати щодня з 14-го по 25-й день циклу, у більшості випадків кровотеча відміни починається протягом 3 днів після припинення лікування, лікування естрогеном поновити на 5-й день кровотечі відміни і продовжити до 25-го дня циклу, далі знову з 14-го по 25-й день циклу застосовувати по 1 табл. лінестренолу, таке лікування повторити протягом як мінімум ще одного циклу; ендометріоз - по 1-2 табл./добу протягом як мінімум 6 міс; доброякісні пухлини молочних залоз - по 1 табл./добу щоденно з 14-го по 25-й день циклу протягом як мінімум 3-4 міс; окремі випадки карциноми ендометрія - по 6-10 табл./добу протягом тривалого періоду часу; пригнічення овуляції, біль при овуляції та менструації - лікування із застосуванням по 1 табл./добу найкраще починати в 1-й день циклу, але не пізніше, ніж на 5-й день циклу, лікування продовжувати протягом багатьох міс. (приймаючи препарат щодня, без днів пропуску), якщо, незважаючи на лікування, виникає кровотеча прориву, дозу препарату підвищити до 2 або 3 табл./добу протягом 3-5 днів; для затримки нормальної менструації - лікування із застосуванням по 1 табл./добу найкраще починати за 2 тижні до очікуваного початку менструації, якщо курс лікування починати менш ніж за 1 тиждень до очікуваного початку менструації, то доза повинна становити 2-3 табл./ добу, у цьому випадку затримка більш ніж на 1 тиждень небажана, якщо курс лікування розпочати пізніше, підвищується можливість проривної кровотечі, лікування не починати пізніше, ніж за 3 дні до очікуваного початку менструації; як доповнення до терапії естрогенами в період пери- та постменопаузи - з метою попередження гіперплазії ендометрію - по 1 табл./добу протягом 12-15 днів/міс (протягом перших 2-х тижнів кожного календарного місяця), естрогенний препарат приймати щодня, без днів пропуску, в мінімальній ефективній дозі.
гіперчутливість до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин, що входять до складу препарату; період вагітності або її імовірність; тяжкі форми захворювання печінки, холестатична жовтяниця або гепатит (чи тяжке захворювання печінки в анамнезі при відсутності нормалізації патологічно змінених показників функціональних проб печінки), гепатоцелюлярні пухлини, синдром Ротора і синдром Дубіна-Джонсона; вагінальна кровотеча невстановленої етіології; стани, на які впливає прийом статевих стероїдних гормонів та які вперше виникли або погіршувалися у період вагітності або в ході лікування статевими стероїдними гормонами, сильний свербіж, холестатична жовтяниця, герпес у вагітних, порфірія та отосклероз; венозні тромбоемболічні порушення в активній фазі.
збільшення маси тіла; затримка рідини, посилене потовиділення, зниження переносимості глюкози та зміни профілю ліпопротеїнів; головний біль, мігрень, запаморочення, нервовість і депресивний настрій; нудота, блювання, абдомінальний біль, діарея, запор; патологічні показники функції печінки, жовтяниця; хлоазма, акне і себорея, гіперчутливість, висипання, кропив’янка, гірсутизм, свербіж; метрорагії; зміна лібідо (як посилення, так і послаблення); болючість молочних залоз; аменорея; зміни вагінальної та цервікальної секреції.