Оргаметрил® (Orgametril®)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 76 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Оргаметрил® таблетки 5 мг блістер №30
Organon Central East Gmbh
1213,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Оргаметрил® таблетки 5 мг блістер №30
Organon Central East Gmbh
1213,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Оргаметрил® таблетки 5 мг блістер №30
Organon Central East Gmbh
1213,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Оргаметрил® таблетки 5 мг блістер №30
Organon Central East Gmbh
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Оргаметрил® таблетки 5 мг блістер №30
Organon Central East Gmbh
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Оргаметрил® таблетки 5 мг блістер №30
Organon Central East Gmbh
1213,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Оргаметрил® таблетки 5 мг блістер №30
Organon Central East Gmbh
1281,49
Економія при броні: -78,55 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Оргаметрил® таблетки 5 мг блістер №30
Organon Central East Gmbh
1254,41
Економія при броні: -53,67 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Оргаметрил® таблетки 5 мг блістер №30
Organon Central East Gmbh
1207,40
Економія при броні: -103,80 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Оргаметрил® таблетки 5 мг блістер №30
Organon Central East Gmbh
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Оргаметрил® таблетки 5 мг блістер №30
Organon Central East Gmbh
1213,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Оргаметрил® таблетки 5 мг блістер №30
Organon Central East Gmbh
1213,90 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Оргаметрил® таблетки 5 мг блістер №30
Organon Central East Gmbh
1213,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Оргаметрил® таблетки 5 мг блістер №30
Organon Central East Gmbh
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Оргаметрил® таблетки 5 мг блістер №30
Organon Central East Gmbh
1293,62
Економія при броні: -215,67 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Оргаметрил® таблетки 5 мг блістер №30
Organon Central East Gmbh
1213,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Оргаметрил® таблетки 5 мг блістер №30
Organon Central East Gmbh
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Оргаметрил® таблетки 5 мг блістер №30
Organon Central East Gmbh
1213,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Оргаметрил® таблетки 5 мг блістер №30
Organon Central East Gmbh
1213,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Оргаметрил® таблетки 5 мг блістер №30
Organon Central East Gmbh
1213,90 грн