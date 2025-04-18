Оргаметрил® (Orgametril®)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 127 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Оргаметрил® таблетки 5 мг блістер №30
Organon Central East Gmbh
1212,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Оргаметрил® таблетки 5 мг блістер №30
Organon Central East Gmbh
1253,24
Економія при броні: -111,30 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Оргаметрил® таблетки 5 мг блістер №30
Organon Central East Gmbh
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Оргаметрил® таблетки 5 мг блістер №30
Organon Central East Gmbh
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Оргаметрил® таблетки 5 мг блістер №30
Organon Central East Gmbh
1212,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Оргаметрил® таблетки 5 мг блістер №30
Organon Central East Gmbh
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Оргаметрил® таблетки 5 мг блістер №30
Organon Central East Gmbh
1223,34
Економія при броні: -106,58 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Оргаметрил® таблетки 5 мг блістер №30
Organon Central East Gmbh
1212,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Оргаметрил® таблетки 5 мг блістер №30
Organon Central East Gmbh
1212,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Оргаметрил® таблетки 5 мг блістер №30
Organon Central East Gmbh
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Оргаметрил® таблетки 5 мг блістер №30
Organon Central East Gmbh
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Оргаметрил® таблетки 5 мг блістер №30
Organon Central East Gmbh
1212,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Тарасівська, 3
1.6 км
Оргаметрил® таблетки 5 мг блістер №30
Organon Central East Gmbh
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 38
1.7 км
Оргаметрил® таблетки 5 мг блістер №30
Organon Central East Gmbh
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Оргаметрил® таблетки 5 мг блістер №30
Organon Central East Gmbh
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Оргаметрил® таблетки 5 мг блістер №30
Organon Central East Gmbh
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Оргаметрил® таблетки 5 мг блістер №30
Organon Central East Gmbh
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Оргаметрил® таблетки 5 мг блістер №30
Organon Central East Gmbh
1243,24
Економія при броні: -47,93 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Оргаметрил® таблетки 5 мг блістер №30
Organon Central East Gmbh
1212,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
Оргаметрил® таблетки 5 мг блістер №30
Organon Central East Gmbh