Фармакодинаміка.

Механізм дії

Кліндаміцин — лінкозамідний антибіотик, який інгібує бактеріальний синтез білків на рівні бактеріальної рибосоми. Антибіотик переважно зв’язується з рибосомною субодиницею 50S і впливає на процес трансляції. Хоча кліндаміцину фосфат є неактивним in vitro, швидкий гідроліз in vivo перетворює цю сполуку на антибактеріально активний кліндаміцин.

Фармакокінетичний/фармакодинамічний зв’язок

Подібно іншим інгібіторам синтезу білка, ефективність пов’язана з тривалістю часу, коли концентрація кліндаміцину залишається вище MIК (мінімальна інгібуюча концентрація) інфікуючого організму.

Механізм резистентності

Резистентність до кліндаміцину у більшості випадків обумовлена модифікацією цільових ділянок рибосом, зазвичай завдяки хімічній модифікації азотистих основ РНК або точкових мутацій РНК чи іноді мутацій білка. В умовах in vitro у деяких організмів продемонстрована перехресна резистентність між лінкозамідами, макролідами та стрептограмінами В.

Була продемонстрована перехресна резистентність між кліндаміцином і лінкоміцином.

Граничні значення

Стандартна методика для перевірки чутливості потенційних збудників бактеріального вагінозу (Gardnerella vaginalis та види Mobiluncus) не визначена. Методи визначення чутливості видів Bacteroides та грампозитивних анаеробних коків, а також видів Mycoplasma описані Інститутом клінічних та лабораторних стандартів (CLSI), граничні значення чутливості грамнегативних і грампозитивних анаеробів до кліндаміцину були опубліковані як EUCAST (Європейський комітет з тестування чутливості до протимікробних засобів), так і CLSI. Однак граничні значення призначені більше для визначення напрямку системного лікування антибіотиками, ніж місцевого.

Мікробіологічна чутливість

Кліндаміцин є активним in vitro проти більшості штамів мікроорганізмів, про які повідомлялось у зв’язку з бактеріальним вагінозом: види Bacteroides; Gardnerella vaginalis; види Mobiluncus; Mycoplasma hominis; види Peptostreptococcus.

Фармакокінетика.

Відомо, що після інтравагінального застосування 100 мг кліндаміцину фосфату у вигляді вагінального крему 2% у 6 здорових пацієнток-добровольців 1 раз на добу протягом 7 днів системна абсорбція діючої речовини становила у середньому 4% від застосованої дози (діапазон від 0,6% до 11%). Пікова концентрація кліндаміцину у сироватці крові у перший день становила у середньому 18 нг/мл (діапазон від 4 до 47 нг/мл), а на сьомий день — у середньому 25 нг/мл (діапазон від 6 до 61 нг/мл). Ці пікові концентрації були зареєстровані приблизно через 10 годин (діапазон від 4 до 24 годин) після застосування препарату.

Існують дані, що після інтравагінального застосування 100 мг кліндаміцину фосфату у вигляді вагінального крему 2% у 5 пацієнток із бактеріальним вагінозом 1 раз на добу протягом 7 днів поспіль абсорбція була повільнішою, а варіативність була меншою порівняно з аналогічними параметрами для здорових жінок. Системна абсорбція сягала приблизно 4% (діапазон від 2% до 8%) дози. Пікова концентрація кліндаміцину у сироватці крові у перший день становила у середньому 13 нг/мл (діапазон від 6 до 34 нг/мл), а на сьомий день — у середньому 16 нг/мл (діапазон від 7 до 26 нг/мл). Ці пікові концентрації були зареєстровані приблизно через 14 годин (діапазон від 4 до 24 годин) після застосування препарату.

Багатократне (протягом 7 днів) вагінальне застосування кліндаміцину фосфату у вигляді вагінального крему 2% не супроводжувалося системною акумуляцією кліндаміцину або така акумуляція була незначною. Системний період напіввиведення становив від 1,5 до 2,6 години.

Пацієнти літнього віку

Клінічні дослідження кліндаміцину фосфату у вигляді вагінального крему 2% не включали достатньої кількості пацієнтів віком від 65 років для визначення різниці у реакції на препарат порівняно з пацієнтами молодшого віку.