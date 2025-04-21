Вагіцин-Здоров'я (Vagicin-Zdorovye)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Вінниця
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Вагіцин-Здоров'я крем піхвовий 2 % туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
1.5 км
Вагіцин-Здоров'я крем піхвовий 2 % туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
234,00
Економія при броні: -11,70 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
2.1 км
Вагіцин-Здоров'я крем піхвовий 2 % туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
265,40
Економія при броні: -23,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
5.6 км
Вагіцин-Здоров'я крем піхвовий 2 % туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
261,10
Економія при броні: -19,00 грн
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 12
100.9 км
Вагіцин-Здоров'я крем піхвовий 2 % туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
265,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Володарка, вул. Армійська, 4
108.7 км
Вагіцин-Здоров'я крем піхвовий 2 % туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
265,50 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, просп. Миру, 88
109.5 км
Вагіцин-Здоров'я крем піхвовий 2 % туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
265,50
Економія при броні: -24,40 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
110.3 км
Вагіцин-Здоров'я крем піхвовий 2 % туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 19-А
111.8 км
Вагіцин-Здоров'я крем піхвовий 2 % туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
265,40
Економія при броні: -24,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жашків, вул. Соборна, 58-Б
116.9 км
Вагіцин-Здоров'я крем піхвовий 2 % туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
265,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 56
126.6 км
Вагіцин-Здоров'я крем піхвовий 2 % туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
265,50
Економія при броні: -23,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Фурси, вул. Вереснева, 10
129.5 км
Вагіцин-Здоров'я крем піхвовий 2 % туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
130.8 км
Вагіцин-Здоров'я крем піхвовий 2 % туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
265,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Добровольчих Батальйонів, 2-А
130.8 км
Вагіцин-Здоров'я крем піхвовий 2 % туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
265,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
131.7 км
Вагіцин-Здоров'я крем піхвовий 2 % туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
265,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
131.7 км
Вагіцин-Здоров'я крем піхвовий 2 % туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
265,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
131.8 км
Вагіцин-Здоров'я крем піхвовий 2 % туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
265,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 155-А
131.9 км
Вагіцин-Здоров'я крем піхвовий 2 % туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
265,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
131.9 км
Вагіцин-Здоров'я крем піхвовий 2 % туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
265,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 1
132.2 км
Вагіцин-Здоров'я крем піхвовий 2 % туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
265,50 грн