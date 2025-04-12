Фармакодинаміка.

Гексетидин є протимікробним засобом широкого спектра дії. Цей засіб є ефективним як in vivo, так і in vitro проти грампозитивних та грамнегативних бактерій, а також дріжджів (Candida albicans) та грибів.

Фармакокінетика.

Специфічні фармакокінетичні дослідження застосування розчину людині не проводилися.

При застосуванні препарату можуть визначатися зубний наліт і залишкові кількості гексетидину на слизових оболонках. Дослідження з використанням міченого гексетидину показали, що гексетидин може визначатися на тканинах ротової порожнини від 8 до 10 годин після одноразового застосування, а в деяких випадках виявлятися на тканинах ротової порожнини через 65 годин після лікування.

Дослідження абсорбції після місцевого застосування гексетидину людині не проводилися.

Специфічні дослідження гексетидину за участю пацієнтів із порушеннями функції печінки та/або нирок і пацієнтів літнього віку не проводилися.