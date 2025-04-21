Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 62 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Стомолік розчин для ротової порожнини 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
133,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Стомолік розчин для ротової порожнини 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
133,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Стомолік розчин для ротової порожнини 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
113,42
Економія при броні: -15,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Стомолік розчин для ротової порожнини 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
133,10 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Стомолік розчин для ротової порожнини 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
133,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Стомолік розчин для ротової порожнини 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
117,54
Економія при броні: -19,22 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Стомолік розчин для ротової порожнини 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Стомолік розчин для ротової порожнини 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
133,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Стомолік розчин для ротової порожнини 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
133,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Стомолік розчин для ротової порожнини 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
133,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Стомолік розчин для ротової порожнини 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
114,86
Економія при броні: -10,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Стомолік розчин для ротової порожнини 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
113,67
Економія при броні: -9,43 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Стомолік розчин для ротової порожнини 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
133,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Стомолік розчин для ротової порожнини 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
112,78
Економія при броні: -8,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Стомолік розчин для ротової порожнини 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
133,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Стомолік розчин для ротової порожнини 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
133,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Стомолік розчин для ротової порожнини 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
133,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Стомолік розчин для ротової порожнини 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
133,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Стомолік розчин для ротової порожнини 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
115,24
Економія при броні: -13,52 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Стомолік розчин для ротової порожнини 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
133,10 грн