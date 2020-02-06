Гліятон® капсули м'які (Gliaton® soft capsules) (265432) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Гліятон капсули м'які інструкція із застосування
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Гліятон є засобом, який належить до групи центральних холіноміметиків з переважним впливом на ЦНС. Холіна альфосцерат як носій холіну і попередній агент фосфатидилхоліну має потенційну спроможність запобігати і коригувати біохімічні ушкодження, які мають особливе значення серед патогенних факторів психоорганічного інволюційного синдрому, тобто може впливати на знижений холінергічний тонус і змінений фосфоліпідний склад оболонок нервових клітин. До складу препарату входить 40,5% метаболічно захищеного холіну. Метаболічний захист забезпечує вивільнення холіну в головному мозку. Гліятон® позитивно впливає на функції пам’яті та пізнавальні здібності, а також на показники емоційного стану і поведінки, погіршення яких було спричинено розвитком інволюційної патології мозку.
Механізм дії заснований на тому, що при потраплянні в організм холіну альфосцерат розщеплюється під дією ферментів на холін і гліцерофосфат: холін бере учать у біосинтезі ацетилхоліну – одного з основних медіаторів нервового збудження; гліцерофосфат є попередником фосфоліпідів (фосфатидилхоліну) нейронної мембрани. Таким чином, Гліятон покращує передачу нервових імпульсів у холінергічних нейронах; позитивно впливає на пластичність нейрональних мембран і функцію рецепторів. Гліятон покращує церебральний кровотік, посилює метаболічні процеси в головному мозку, активує структури ретикулярної формації головного мозку і відновлює свідомість при травматичному ушкодженні головного мозку.
Фармакокінетика.
При введенні Гліятону в середньому абсорбується майже 88% введеної дози. Препарат накопичується переважно в мозку (45% від концентрації препарату в крові), легенях та печінці.
Елімінація препарату відбувається головним чином через легені у вигляді двоокису вуглецю (СО2). Лише 15% препарату виводиться з сечею та жовчю.
Показання Гліятон капсули м'які
дегенеративно-інволюційні мозкові психоорганічні синдроми або вторинні наслідки цереброваскулярної недостатності, тобто первинні та вторинні порушення розумової діяльності у людей літнього віку, які характеризуються порушенням пам’яті, сплутаністю свідомості, дезорієнтацією, зниженням мотивації та ініціативності, зниженням здатності до концентрації; зміни в емоційній та поведінковій сфері: емоційна нестабільність, дратівливість, байдужість до навколишнього середовища; псевдомеланхолія у людей літнього віку.
Застосування Гліятон капсули м'які
препарат застосовувати лише дорослим.
Приймати по 1 капсулі 2 або 3 рази на день.
Тривалість лікування лікар визначає індивідуально.
Діти.
Досвід застосування Гліятону дітям відсутній.
Протипоказання
відома гіперчутливість до препарату або до його компонентів.
Пацієнтам з психотичним синдромом, при тяжкому психомоторному збудженні.
Побічна дія
як правило, препарат добре переноситься навіть при тривалому застосуванні.
Протягом перших днів або тижнів лікування, можуть виникати такі прояви побічних реакцій: тривога, ажитація, безсоння. Ці симптоми є тимчасовими і не потребують припинення лікування, але можливо тимчасове зниження дози.
Можливе виникнення нудоти (яка головним чином є наслідком вторинної допамінергічної активації), зниження артеріального тиску, головний біль, дуже рідко можливі абдомінальний біль та короткотривала сплутаність свідомості. В такому випадку необхідно зменшити дозу препарату.
Можливі реакції гіперчутливості, включаючи висип, свербіж, кропив’янку, ангіоневротичний набряк, почервоніння шкіри. Може спричинити алергічні реакції (можливо, уповільнені).
Особливості застосування
якщо у Вас встановлена непереносимість деяких цукрів, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж приймати цей лікарський засіб.
Застосування у період вагітності або годування груддю.
Препарат протипоказаний у період вагітності або годування груддю.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.
Препарат не впливає на керування автотранспортом та роботу з іншими механізмами.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
клінічно значуща взаємодія препарату з іншими лікарськими засобами не встановлена.
Передозування
при передозуванні Гліятону, яке може проявлятися нудотою, неспокоєм, збудженням, безсонням, слід зменшити дозу препарату. Терапія симптоматична.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.