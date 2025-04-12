фармакодинаміка. Ипигрикс чинить безпосередній стимулювальний вплив на проведення імпульсу по нервових волокнах, міжнейрональних та нервово-м’язових синапсах периферичної нервової системи та ЦНС. Фармакологічна дія препарату Ипигрикс заснована на комбінації двох механізмів дії:

– блокада калієвих каналів мембрани нейронів та м’язових клітин;

– оборотне інгібування холінестерази в синапсах.

Ипигрикс посилює дію на гладкі м’язи не лише ацетилхоліну, але й адреналіну, серотоніну, гістаміну та окситоцину.

Ипигрикс поліпшує та стимулює проведення імпульсу в нервовій системі та нервово-м’язову передачу.

Ипигрикс посилює скоротливість гладком’язових органів під впливом усіх антагоністів ацетилхолінових, адреналінових, серотонінових, гістамінових і окситоцинових рецепторів, за винятком калію хлориду.

Ипигрикс поліпшує пам’ять, гальмує проградієнтний розвиток деменції.

Препарат відновлює проведення імпульсу в периферичній нервовій системі, порушене внаслідок різних чинників, таких як травма, запалення, дія місцевих анестетиків, деяких антибіотиків, калію хлориду, токсинів.

Помірно стимулює ЦНС з окремими проявами седативного ефекту; виявляє аналгезивний та антиаритмічний ефект.

Препарат не чинить тератогенної, ембріотоксичної, мутагенної та канцерогенної, а також алергізуючої та імунотоксичної дії, а також не впливає на ендокринну систему.

Фармакокінетика. Іпідакрин швидко всмоктується після п/ш або в/м введення. C max у крові досягається через 25–30 хв; швидко надходить до тканин; Т ½ у фазі розподілу становить 40 хв. Приблизно 40–55% активної речовини зв’язується з білками плазми крові. Виведення препарату здійснюється нирками, а також екстраренально (через ШКТ). Метаболізується в печінці.

Т ½ при парентеральному введенні препарату становить 2–3 год. Екскреція відбувається в основному за рахунок канальцевої секреції, і лише 1/ 3 дози виводиться шляхом клубочкової фільтрації. При парентеральному введенні 34,8% іпідакрину виділяється із сечею в незміненому вигляді.