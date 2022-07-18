Гліятон® розчин (Gliaton® solution) (264282) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Гліятон розчин інструкція із застосування
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Холіну альфосцерат є засобом, який належить до групи центральних холіноміметиків з переважним впливом на ЦНС. Холіну альфосцерат як носій холіну і попередній агент фосфатидилхоліну потенційно спроможний запобігати і коригувати біохімічні ушкодження, які мають особливе значення серед патогенних факторів психоорганічного інволюційного синдрому, тобто може впливати на знижений холінергічний тонус і змінений фосфоліпідний склад оболонок нервових клітин. До складу препарату входить 40,5% метаболічно захищеного холіну. Метаболічний захист забезпечує вивільнення холіну в головному мозку. Холіну альфосцерат позитивно впливає на функції пам’яті та пізнавальні здібності, а також на показники емоційного стану і поведінки, погіршення яких було спричинене розвитком інволюційної патології мозку.
Механізм дії грунтується на тому, що при потраплянні в організм холіну альфосцерат розщеплюється під дією ферментів на холін і гліцерофосфат: холін бере учать у біосинтезі ацетилхоліну – одного з основних медіаторів нервового збудження; гліцерофосфат є попередником фосфоліпідів (фосфатидилхоліну) нейронної мембрани. Таким чином, холіну альфосцерат покращує передачу нервових імпульсів у холінергічних нейронах; позитивно впливає на пластичність нейрональних мембран і функцію рецепторів. Холіну альфосцерат покращує церебральний кровообіг, посилює метаболічні процеси в головному мозку, активує структури ретикулярної формації головного мозку і відновлює свідомість при травматичному ушкодженні головного мозку.
Фармакокінетика. При введенні холіну альфосцерату в середньому абсорбується майже 88% дози. Препарат накопичується переважно в мозку (45% від концентрації препарату в крові), легенях та печінці. Елімінація препарату відбувається головним чином через легені у вигляді двоокису вуглецю (СО2). Лише 15% препарату виводиться з сечею та жовчю.
Показання Гліятон розчин
гострий період тяжкої черепно-мозкової травми з переважно стовбуровим рівнем ушкодження (порушення свідомості, коматозний стан, вогнищева півкульна симптоматика, симптоми ушкодження стовбура мозку).
Дегенеративно-інволюційні мозкові психоорганічні синдроми або вторинні наслідки цереброваскулярної недостатності, тобто первинні та вторинні порушення розумової діяльності у людей літнього віку, що характеризуються порушенням пам’яті, сплутаністю свідомості, дезорієнтацією, зниженням мотивації та ініціативності, зниженням здатності до концентрації; зміни в емоційній сфері та поведінці: емоційна нестабільність, дратівливість, байдужість до навколишнього середовища; псевдомеланхолія у людей літнього віку.
Застосування Гліятон розчин
при гострих станах Гліятон вводять внутрішньом’язово або внутрішньовенно повільно по 1 г (1 ампула) на добу протягом 15-20 днів.
Після стабілізації стану хворого переходити на пероральні форми холіну альфосцерату.
Протипоказання
відома гіперчутливість до препарату або до його компонентів.
Пацієнтам з психотичним синдромом, при тяжкому психомоторному збудженні.
Період вагітності або годування груддю.
Побічна дія
як правило, препарат добре переноситься навіть при тривалому застосуванні. Можливі реакції у місці введення. Протягом перших днів або тижнів лікування, можуть виникати такі прояви побічних реакцій: тривога, ажитація, безсоння. Ці симптоми є тимчасовими і не потребують припинення лікування, але можливо тимчасове зниження дози.
Можливе виникнення нудоти (яка головним чином є наслідком вторинної допамінергічної активації), зниження артеріального тиску, головний біль, дуже рідко можливі абдомінальний біль та короткотривала сплутаність свідомості. У такому випадку необхідно зменшити застосовану дозу препарату.
Можливі реакції гіперчутливості, включаючи висип, свербіж, кропив’янку, ангіоневротичний набряк, почервоніння шкіри.
Особливості застосування
застосування у період вагітності або годування груддю.
Препарат протипоказаний під час вагітності та в період годування груддю.
Діти. Досвід застосування Гліятону дітям відсутній.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Препарат не впливає на керування автотранспортом та роботу з іншими механізмами.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
клінічно значуща взаємодія препарату з іншими лікарськими засобами не встановлена.
Несумісність. Не слід застосовувати в одній ємності з іншими лікарськими засобами.
Передозування
при передозуванні Гліятоном, яке може проявлятися нудотою, неспокоєм, збудженням, безсонням, слід зменшити дозу препарату. Терапія симптоматична.
Умови зберігання
в захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.