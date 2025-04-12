При лікуванні патологічного процесу на великій ділянці шкіри тривалість терапії повинна бути чітко визначена лікарем.

При бактеріальних інфекційних процесах шкіри і/або у разі грибкового ураження необхідне додаткове спеціальне лікування із застосуванням антибактеріальних і/або антимікотичних препаратів.

Слід уникати потрапляння препарату в очі і на глибокі відкриті рани, на слизові оболонки.

Під час застосування метилпреднізолону ацепонату у вигляді гідрофобного крему на 60% поверхні тіла під оклюзійною пов'язкою протягом 22 годин у здорових дорослих людей спостерігалося зниження рівня кортизолу у плазмі крові і вплив на його добовий ритм. При нанесенні препарату на велику поверхню шкіри (40–90% поверхні шкіри) без використання оклюзії у дітей (у новонароджених функцію оклюзійної пов'язки може виконувати підгузок) не спостерігалося порушення функції кори надниркових залоз. Незважаючи на це, при нанесенні препарату на велику поверхню шкіри тривалість лікування повинна бути якомога меншою.

При нанесенні кортикостероїдів для місцевого застосування на великі площі тіла або упродовж тривалого періоду, особливо під оклюзійну пов'язку, значно підвищується ризик виникнення побічних ефектів.

Якщо шкіра надмірно пересихає при тривалому нанесенні препарату, рекомендується перейти на застосування іншої лікарської форми метилпреднізолону ацепонату з вищим вмістом жирів.

Як і у разі системного застосування кортикостероїдів, при їх місцевому застосуванні можливе виникнення глаукоми (наприклад, після застосування у високих дозах або на великій поверхні протягом тривалого періоду, використанні оклюзійних пов'язок або нанесенні на шкіру навколо очей).

Прийом препаратів, призначених для місцевого застосування, протягом тривалого періоду може викликати сенсибілізацію. У такому разі слід припинити терапію і провести відповідне лікування.

До складу препарату входить цетостеариловий спирт, бутилгідроксіанізол, що може спричинити місцеві шкірні реакції (наприклад, контактний дерматит); бутилгідроксіанізол може спричинити подразнення очей та слизових оболонок.