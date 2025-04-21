Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках у Вінниця
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Метизолон крем для зовнішнього застосування 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
218,40
Економія при броні: -42,40 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Метизолон крем для зовнішнього застосування 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
208,40
Економія при броні: -32,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Метизолон крем для зовнішнього застосування 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Метизолон крем для зовнішнього застосування 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
208,50
Економія при броні: -32,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Метизолон крем для зовнішнього застосування 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
186,40
Економія при броні: -10,40 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Метизолон крем для зовнішнього застосування 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
186,40
Економія при броні: -10,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 43
1.7 км
Метизолон крем для зовнішнього застосування 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
2.1 км
Метизолон крем для зовнішнього застосування 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
204,90
Економія при броні: -28,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пров. 1-й Український, 5
3.4 км
Метизолон крем для зовнішнього застосування 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
5.6 км
Метизолон крем для зовнішнього застосування 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
208,50
Економія при броні: -32,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Юності, 20-А
6.2 км
Метизолон крем для зовнішнього застосування 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
208,40
Економія при броні: -32,40 грн
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, перех. Українця Владислава / Шевченка, 2/16
53.0 км
Метизолон крем для зовнішнього застосування 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
208,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, просп. Свободи, 21-Б
53.0 км
Метизолон крем для зовнішнього застосування 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
208,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмільник, просп. Свободи, 19
53.1 км
Метизолон крем для зовнішнього застосування 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
208,50 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, просп. Свободи, 13
53.1 км
Метизолон крем для зовнішнього застосування 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
208,50 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмільник, вул. Чорновола В'ячеслава, 50-Б
53.4 км
Метизолон крем для зовнішнього застосування 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
162,00
Економія при броні: -4,86 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Козятин, вул. Грушевського Михайла, 25
58.6 км
Метизолон крем для зовнішнього застосування 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
208,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Одеська, 40/1
71.5 км
Метизолон крем для зовнішнього застосування 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
186,40
Економія при броні: -11,80 грн
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Одеська, 51
71.6 км
Метизолон крем для зовнішнього застосування 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
208,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Вінницька, 25
72.9 км
Метизолон крем для зовнішнього застосування 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
208,50 грн